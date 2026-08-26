ACCÈS À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS L'OUEST DE QUÉBEC : LE STATU QUO N'EST PLUS UNE OPTION - Le CNDF appelle les partis politiques à faire de l'accès à l'enseignement supérieur dans l'ouest de Québec et Portneuf une priorité

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QC, le 26 août 2026 /CNW/ -- Alors que la pression sur le réseau collégial de la grande région de Québec demeure forte en cette rentrée, le Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF) lance un appel à l'ensemble des partis politiques : il est urgent de reprendre les discussions afin d'assurer une solution publique, pérenne et efficiente pour l'avenir du CNDF et l'accès à l'enseignement supérieur dans l'ouest de Québec et Portneuf.

Le constat est clair : les besoins sont là, les infrastructures sont là et le consensus sur la nécessité de rendre le CNDF public est largement établi. Si la forme que doit prendre cette transformation ne fait pas encore l'unanimité, cette divergence ne doit pas devenir un prétexte à l'inaction.

Il est maintenant temps de rouvrir les canaux de communication et de remettre toutes les parties prenantes autour de la table.

« À l'aube d'une campagne électorale, nous lançons un appel à toutes les formations politiques. La question n'est plus de savoir si le CNDF doit contribuer davantage au réseau public d'enseignement supérieur, mais comment nous pouvons y arriver rapidement, efficacement et de façon durable. Nous sommes prêts à reprendre le dialogue et à travailler avec tous ceux qui souhaitent trouver une solution gagnante pour les étudiants, les contribuables et notre région », affirme Caroline Roy, directrice générale du CNDF.

Une pression qui ne disparaît pas

La rentrée 2026 le démontre une fois de plus : la pression sur le réseau collégial de la région de Québec demeure importante. Avec la croissance démographique anticipée dans l'ouest de Québec et Portneuf, les besoins en enseignement supérieur continueront de s'accentuer au cours des prochaines années.

Pendant ce temps, le CNDF dispose déjà d'un campus, d'infrastructures, d'une expertise pédagogique et d'une capacité d'accueil de 4000 étudiants pouvant être mobilisés rapidement. « Pourquoi attendre que la pression sur le réseau collégial devienne une crise lorsqu'une partie de la solution existe déjà et, qui plus est, tributaire d'une culture de réussite unique dans le réseau? » affirme Mme Roy.

Un enjeu d'éducation, mais aussi de développement économique

L'avenir du CNDF dépasse largement les frontières de son campus. L'accès à une offre de formation collégiale forte dans l'ouest de Québec et Portneuf constitue également un levier stratégique de développement économique régional, d'attraction des talents et de formation de la main-d'œuvre.

Dans un contexte où les entreprises et les organisations doivent composer avec des besoins importants de main-d'œuvre qualifiée, rapprocher la formation des milieux de vie et des bassins d'emplois représente une nécessité économique autant qu'éducative.

« Nous avons l'occasion de répondre simultanément à deux défis majeurs : améliorer l'accès aux études supérieures et soutenir le développement économique de l'ouest de Québec et de Portneuf. Le CNDF peut faire partie de cette solution à très court terme. Nous devons maintenant nous donner collectivement les moyens d'avancer », ajoute Mme Roy.

Revenir à la table et trouver une solution

Le CNDF invite donc le gouvernement, les partis d'opposition, les établissements d'enseignement supérieur et les acteurs socioéconomiques de la région à reprendre rapidement les discussions dans un esprit d'ouverture et de collaboration.

La solution retenue devra être pérenne, efficiente pour les finances publiques et à la hauteur des besoins actuels et futurs de la population.

Le temps des constats est terminé. Le CNDF est prêt. Les besoins sont réels. Il faut maintenant passer à l'action.

SOURCE Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF)

Renseignements médias : Pierre-Thomas Choquette, Directeur principal des communications corporatives, Catapulte Communication, 418-265-5750, [email protected]