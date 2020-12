Accès à Internet haute vitesse en région - Vidéotron propose de réelles solutions pour mettre fin aux pratiques déloyales de bell

MONTRÉAL, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Une fois de plus, Vidéotron va au front afin de défendre l'intérêt des Québécois en région. Par l'entremise de Québecor Média, le plus important câblodistributeur au Québec propose au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de réelles solutions afin de permettre l'accès aux poteaux, essentiels au déploiement d'Internet haute vitesse.

« Les annonces de dernières minutes faites par Bell ce matin constituent un aveu flagrant des impacts négatifs qu'ont leurs manœuvres déloyales sur les régions du Québec. Ce géant des télécommunications demeure un frein sérieux pour des milliers de Québécois qui souhaitent enfin avoir accès à Internet haute vitesse. Nous souhaitons que le CRTC constate par lui-même les difficultés auxquelles se butent nos équipes sur le terrain depuis des années et qu'il impose rapidement des solutions pour régler la question une bonne fois pour toutes », indique Jean-François Pruneau.

Rappelons que, depuis des mois, Vidéotron dénonce ouvertement les pratiques anticoncurrentielles qu'utilise Bell pour limiter l'accès de ses concurrents aux milliers de poteaux qu'elle détient dans les régions du Québec.

De véritables solutions pour faire bouger les choses

Afin de faire avancer les choses, Vidéotron propose des avenues très concrètes au CRTC pour accélérer le processus d'accès aux poteaux de son concurrent.

Par exemple, Vidéotron propose que le processus de règlement des disputes entre Bell et ses concurrents soit balisé dans le temps pour éviter des délais provoqués de façon indue et arbitraire. Vidéotron souhaite également que la réglementation ait davantage de mordant pour que les entreprises contrevenantes subissent de vraies conséquences.

« Les solutions réglementaires que propose Vidéotron donneront les moyens au CRTC d'assurer le sain déroulement des relations entre les anciens monopoles qui possèdent les poteaux et ceux qui doivent y accéder, et ce, au bénéfice des Québécois et même de l'ensemble des Canadiens. Il est temps de remettre les pendules à l'heure et de désamorcer cette impasse qui perdure », souligne Jean-François Pruneau.

L'intervention de Vidéotron devant le CRTC fait suite à la plainte qu'a déposée l'entreprise contre Bell en juin dernier. Le mémoire remis ce matin par Vidéotron au Conseil peut être consulté dans son intégralité ici.

