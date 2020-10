Accès à Internet haut débit - Un réseau plus fiable et plus accessible maintenant offert en Mauricie

SAINT-LUC-DE-VINCENNES, QC, le 26 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets économie et Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, dresse un bilan positif des projets d'accès à Internet haut débit en Mauricie. Le réseau peut maintenant desservir 161 nouveaux foyers à Saint-Luc-de-Vincennes et 151 à Saint-Barnabé grâce à des ententes avec Cogeco Connexion et Sogetel. Une boucle redondante a également été construite par Télébec pour offrir une protection aux services de télécommunication dans les communautés de Parent, de Clova et de Wemotaci.

Totalisant des investissements de près de 845 000 $, les trois projets bénéficient d'un financement du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral par l'entremise des programmes Québec branché et Brancher pour innover. Plus tôt aujourd'hui, lors de rencontres virtuelles avec les élus et les intervenants concernés par le dossier, le député a fait état de la situation.

L'accès à Internet haut débit représente une priorité pour le gouvernement du Québec, qui a prévu un budget de 400 millions de dollars pour la réalisation de nouveaux projets d'infrastructures qui permettront de desservir l'ensemble de la province grâce au programme Québec haut débit.

Citations :

« Nous nous sommes engagés à ce que tous les Québécois aient accès à Internet haut débit et nous sommes déterminés plus que jamais à atteindre notre objectif. La pandémie est venue bouleverser les méthodes de travail et d'achat en ligne, et il est essentiel que tous puissent avoir accès à Internet haut débit. Les projets menés par nos partenaires ont permis d'améliorer la capacité et la fiabilité du réseau offert en Mauricie. »

Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets économie et Internet haute vitesse)

« Nous travaillons sans relâche pour offrir un accès à Internet haut débit à l'ensemble des Québécois. Prochainement, un appel de projets permettra de cibler les besoins des communautés rurales en la matière. Je crois en l'investissement dans les infrastructures numériques hors des grands centres, car il favorise l'énorme potentiel économique des régions comme la Mauricie. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Chaque nouvelle entreprise et chaque nouveau foyer desservis par un service Internet haut débit fiable constitue une victoire dans ce grand projet d'offrir un accès à tous. Je suis très satisfaite de voir cette réalité enfin prendre forme pour des citoyens du comté de Champlain. Nous comprenons parfaitement qu'il s'agit d'un service essentiel à la vitalité de nos communautés ainsi qu'à l'essor de l'économie régionale, et il est clair que notre gouvernement ne négligera aucun effort pour permettre le branchement du plus grand nombre de foyers au cours des prochains mois. »

Sonia LeBel, députée de Champlain, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale

« Comme je suis fier que ces foyers de Saint-Barnabé puissent enfin avoir accès à Internet haut débit! La nouvelle aura une influence directe sur le quotidien de plusieurs de nos concitoyens. La pandémie nous a fait entrer de plain-pied dans l'économie numérique, et il était grand temps que ce service soit accessible dans ce coin de pays. »

Simon Allaire, député de Maskinongé et vice-président de la Commission de l'aménagement du territoire

« Pour le gouvernement du Québec, il est primordial de garantir un accès efficace aux réseaux de communication en région éloignée. Le projet de Télébec permet de renforcer, de sécuriser et de protéger les services de télécommunication existants, au bénéfice des communautés de Parent, de Wemotaci et de Clova. C'est toute la région qui en ressort gagnante. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volet forêts)

Faits saillants :

Le programme Québec branché vise à offrir un accès à Internet haut débit aux entreprises et aux foyers québécois situés en milieu rural.

Le programme Brancher pour innover vise à améliorer les services Internet haut débit dans les collectivités rurales et éloignées du Canada .

. Le programme Québec haut débit a été lancé en 2019. Il comporte trois volets :

l'appel de projets Régions branchées, qui s'est terminé au printemps dernier;



l'appel de projets avec le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC);

radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC);

un appel de projets visant à finaliser les travaux d'accès à Internet haut débit sur l'ensemble du territoire québécois.

