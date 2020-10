Accès à Internet haut débit - Un réseau plus fiable et plus accessible maintenant offert aux Îles-de-la-Madeleine

Plus tôt aujourd'hui, le député a fait un état de la situation, lors de rencontres virtuelles avec les élus et les intervenants concernés par le dossier.

DERYtelecom a investi plus de 2 millions de dollars pour ajouter 43,5 km de nouvelle fibre optique au réseau de base des Îles-de-la-Madeleine et moderniser plus de 187 km de réseau filaire de dernier kilomètre. Le projet, d'une valeur de plus de 4 millions de dollars, bénéficie d'un financement du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral.

L'accès à Internet haut débit représente une priorité pour le gouvernement du Québec, qui a prévu un budget de 400 millions de dollars pour la réalisation de nouveaux projets d'infrastructures pour brancher l'ensemble de la province, par l'entremise du programme Québec haut débit.

« Nous nous sommes engagés à ce que tous les Québécois aient accès à Internet haut débit et nous sommes déterminés plus que jamais à atteindre notre objectif. La pandémie est venue bouleverser les méthodes de travail et d'achat en ligne, et il est essentiel que tous puissent avoir accès à Internet haut débit. Le projet mené par DERYtelecom a permis d'améliorer la capacité et la fiabilité du réseau offert aux Madelinots. Nous sommes à l'œuvre pour que tous les foyers aient accès à un réseau le plus rapidement possible. »

Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets économie et Internet haute vitesse)

« Nous travaillons sans relâche pour offrir un accès à Internet haut débit à l'ensemble des Québécois. Prochainement, un appel de projets permettra de cibler les besoins des communautés rurales en la matière. Je crois en l'investissement dans les infrastructures numériques hors des grands centres, car il favorise l'énorme potentiel économique des régions. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le programme Québec branché finance des projets d'accès aux services Internet haut débit s'échelonnant jusqu'en 2022.

En complément, le programme Québec haut débit a été lancé en 2019. Il comporte trois volets :

l'appel de projets Régions branchées, qui s'est terminé au printemps dernier;



l'appel de projets avec le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC);

un appel de projets visant à finaliser les travaux d'accès à Internet haut débit sur l'ensemble du territoire québécois.

