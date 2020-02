ACCEO Solutions inc. acquiert l'entreprise Informatique Côté Coulombe inc.

MONTRÉAL, le 21 févr. 2020 /CNW Telbec/ - ACCEO Solutions inc. (« ACCEO »), une filiale en propriété exclusive de N. Harris Computer Corporation (« Harris »), annonce qu'elle a fait l'acquisition de l'entreprise Informatique Côté Coulombe inc. (« ICC Technologies »), conceptrice des logiciels ERP haut de gamme visant les secteurs de la construction, de la distribution, du commerce de détail et l'imprimerie.

En se joignant à la famille ACCEO, les clients d'ICC Technologies viendront s'ajouter à la base de plus de 40 000 clients d'ACCEO Solutions et plus de 60 000 clients nord-américains de Harris.

Cette acquisition permet à ACCEO de consolider sa position de chef de file en matière de solutions de gestion au Québec et au Canada. L'ajout des logiciels d'ICC Technologies au portefeuille d'ACCEO permet de bonifier sa gamme de solutions et de consolider sa position dans les secteurs de la construction, de la distribution ainsi que du commerce de détail, notamment pour les marchés de la quincaillerie et celui des matériaux de construction.

Joël Villeneuve, vice-président exécutif d'ACCEO a commenté: « Nous sommes très heureux d'accueillir les employés d'ICC Technologies au sein d'ACCEO et nous sommes très fiers de l'ajout de leurs logiciels à notre offre de solutions de gestion. Les clients et les marchés desservis par ICC Technologies représentent un axe de croissance stratégique pour ACCEO, notamment dans le secteur de la construction. Je souhaite la bienvenue à toute l'équipe d'ICC Technologies dans la famille Harris! »

Marc Leblanc, vice-président, ventes et opérations, souligne : « Cette transaction nous permet non seulement d'élargir notre gamme de produits, mais aussi de nous positionner comme un joueur incontournable dans l'industrie de la quincaillerie et des matériaux, et nous donne ainsi les moyens de développer ce marché encore davantage. »

Louis-Philippe Côté, président d'ICC Technologies a commenté: « Nous sommes particulièrement heureux de joindre un partenaire d'affaires solide et reconnu afin de donner à notre entreprise les moyens de ses ambitions; ACCEO devient ainsi notre partenaire stratégique dans l'atteinte et le surpassement de nos objectifs. »

L'ensemble des solutions d'ICC Technologies continueront d'être développées et supportées pour leurs clientèles respectives. À travers tous ces changements et améliorations, une constante demeure, l'engagement d'ACCEO à livrer des solutions d'affaires qui permettent de maximiser et d'accélérer la croissance de ses clients.

À propos de ICC Technologies

Appuyé par plus de 39 ans d'expertise, ICC Technologies est un fournisseur de logiciels d'entreprise innovants, conçus pour adresser des besoins opérationnels uniques dans les secteurs d'activité suivants : la construction, la distribution, le commerce au détail et l'imprimerie. Pour plus d'information : www.icc.qc.ca

À propos d'ACCEO

ACCEO est un chef de file des solutions TI au Canada. Son expertise des affaires électroniques prend forme dans la conception, l'implantation, l'intégration et le soutien de logiciels de gestion, de comptabilité et de développement d'affaires électroniques. La clientèle d'ACCEO se compose de PME de toutes tailles, de moyennes et grandes entreprises, de municipalités et d'institutions financières. Pour plus d'information : www.acceo.com

À propos de N. Harris Computer Corporation

Depuis 1976, Harris se concentre sur la fourniture de solutions clés en main, riches en fonctionnalités et robustes pour les secteurs publics et privés partout en Amérique du Nord. Harris met l'accent sur l'établissement de relations à long terme avec ses clients, ainsi que sur le respect de l'évolution de leurs besoins au fil du temps.

Des informations supplémentaires sur Harris peuvent être obtenues sur son site Web au www.harriscomputer.com.

