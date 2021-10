Accenture sera partenaire officiel pour la diversité et l'inclusion aux Jeux d'été du Canada Niagara 2022

Dans son rôle, Accenture soutiendra les Jeux d'été du Canada de Niagara 2022 en créant un environnement accueillant pour tous, sans distinction d'origine ethnique, de religion, d'identité de genre, d'orientation sexuelle, d'expression de genre, d'âge ou de handicap

NIAGARA, ON, le 4 oct. 2021 /CNW/ - La Société hôtesse de Niagara 2022 est fière d'annoncer que la société Accenture (NYSE: ACN) deviendra le partenaire officiel de la diversité et de l'inclusion pour les Jeux d'été du Canada Niagara 2022, où elle jouera un rôle essentiel dans la création d'activités qui engageront les participants et les spectateurs des Jeux à célébrer la diversité du Canada lors de l'événement de l'été prochain.

En partenariat avec Niagara 2022, Accenture organisera ces activités au Village des athlètes et à la Place Niagara, un site de festival en plein air qui sera situé au Parc des Jeux du Canada. De plus, Accenture sera le commanditaire principal de la Journée de la fierté à la Place Niagara. Cet événement, actuellement prévu pour le 17 août, réunira des participants, des spectateurs et des bénévoles pour célébrer l'acceptation sociale et de soi, les réalisations et la fierté LGBTQI2S.

Ces sites de célébration et ces événements viseront à favoriser un environnement plus accueillant et sécuritaire pour tous sur les sites sportifs et non sportifs des Jeux d'été du Canada 2022, peu importe l'ethnie, la religion, l'orientation sexuelle, l'expression de genre, l'âge ou la situation de handicap.

« L'inclusion et le sport sécuritaire sont deux principes directeurs de tous les Jeux du Canada, et grâce au soutien d'organisations comme Accenture, Niagara 2022 est fier de prendre des mesures significatives pour faire avancer ces principes », a déclaré Doug Hamilton, président du conseil d'administration de la Société hôtesse de Niagara 2022. « Les Jeux du Canada sont une expérience vitale dans le parcours de nombreux jeunes athlètes canadiens, et nous voulons offrir un environnement sûr et inclusif pour cette expérience. »

« L'engagement d'Accenture à être une entreprise inclusive et diversifiée s'étend au-delà de nos bureaux et dans nos communautés », a ajouté Rachel Stuchberry, directrice générale d'Accenture à Niagara. « Le sport est l'un des véhicules les plus puissants pour cultiver le changement dans la communauté et la société en général, car il nous apprend à nous respecter et à nous valoriser les uns les autres. En nous associant aux Jeux d'été du Canada de Niagara 2022, nous travaillerons à soutenir un environnement où chaque personne peut être authentique et où nous célébrerons également notre diversité au Canada. »

« Le partenariat avec Accenture permettra aux Jeux du Canada 2022 de créer des initiatives d'inclusion engageantes pour nos participants et participantes dans le village des athlètes, en veillant à ce que chaque personne se sente en sécurité, accueillie et incluse, telle qu'elle est.», a déclaré Aidan Godin, président du village des athlètes de Niagara 2022. « Alors que les jeunes athlètes canadiens concentrent leur énergie sur la compétition, ces initiatives aideront le village des athlètes à devenir un espace sûr pour se détendre, s'amuser et créer des souvenirs dans leur maison loin de chez eux. »

« Merci à Accenture de s'être engagé en tant que partenaire des Jeux d'été du Canada. L'inclusivité des Jeux du Canada reflète notre communauté à Niagara et les idéaux du Canada », a déclaré Walter Sendzik, maire de la ville de St. Catharines. « Cet engagement d'Accenture reflète également leur vision en tant qu'employeur de travailler ensemble pour construire une communauté accueillante, inclusive et célébrant nos différences. Nous sommes tous très heureux d'accueillir le pays à Niagara l'été prochain.»

Accenture est un employeur de la région de Niagara depuis 2001 et, en 2020, il a étendu sa présence en ouvrant un nouveau centre d'opérations intelligent au centre-ville de St. Catharines. En tant que leader mondial des services professionnels, Accenture est reconnue depuis longtemps pour son engagement à fournir un environnement de travail inclusif, ouvert et équitable. En conséquence, Accenture a été nommée l'un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada pendant neuf années consécutives, classée dans la liste des 50 meilleures entreprises pour la diversité de DiversityInc pendant 15 années consécutives, et dans les trois premières de l'indice Refinitiv Diversity & Inclusion Top 100 au cours des quatre dernières années.

En raison de cette expertise, la Société hôtesse de Niagara 2022 a accueilli favorablement la collaboration d'Accenture sur le développement d'initiatives futures de diversité et d'inclusion. L'événement de l'été prochain sera également la deuxième édition des Jeux du Canada où les athlètes seront autorisés à participer à des événements dans la catégorie de sexe auquel ils s'identifient en vertu d'une politique d'inclusion qui a été adoptée par le Conseil des Jeux du Canada avant les Jeux d'hiver du Canada 2019 à Red Deer, Alta.

À propos des Jeux d'été du Canada à Niagara

Au plus fort de l'été, plus de 5 000 athlètes prometteurs, leurs entraîneurs et personnel de soutien se réuniront à Niagara pour concourir au podium du plus grand événement multisports pour jeunes athlètes du Canada. Du 6 au 21 août 2022, Niagara prendra sa place sur la scène nationale. Grâce au financement et à l'appui du Gouvernement du Canada , le Gouvernement de l'Ontario , la Région de Niagara et le Conseil des Jeux du Canada , les Jeux 2022 créeront un nouvel héritage d'ambition, de confiance et de compassion qui inspirera les générations à venir.

Pour de plus amples informations, consultez le niagara2022games.ca ou suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram (@2022canadagames).

À propos d'Accenture

Accenture est une société mondiale de services professionnels dotée de capacités de pointe dans les domaines du numérique, du cloud et de la sécurité. Combinant une expérience inégalée et des compétences spécialisées dans plus de 40 secteurs, nous proposons des services de stratégie et de conseil, interactifs, technologiques et opérationnels, tous alimentés par le plus grand réseau au monde de centres de technologie avancée et d'opérations intelligentes. Nos 624 000 employés tiennent chaque jour la promesse de la technologie et de l'ingéniosité humaine, au service de clients dans plus de 120 pays. Nous embrassons le pouvoir du changement pour créer de la valeur et un succès partagé pour nos clients, nos collaborateurs, nos actionnaires, nos partenaires et nos communautés. Visitez-nous à www.accenture.com .

