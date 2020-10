Pour lancer la nouvelle signature de la marque « Place au changement », l'entreprise prévoit de tripler ses dépenses media pour atteindre 90 millions de dollars par an. Développée par la célèbre agence de création Droga5, rattachée à Accenture Interactive, la campagne aborde le sujet du changement, quel que soit son ampleur, en capturant toute sa puissance et son potentiel, reflétant ainsi l'étendue de l'expertise d'Accenture.

« Nos façons de vivre et de travailler étaient déjà transformées par des changements technologiques exponentiels avant la crise de la COVID-19, désormais le changement a été porté à un autre niveau, obligeant les entreprises à se réinventer et imposant à des pans entiers de l'économie et à nombre d'industries à se reconstruire », a déclaré Julie Sweet, PDG d'Accenture. « A l'heure actuelle, la seule solution pour sortir plus fort de la crise est de s'ouvrir au changement et de s'assurer qu'il profite à tous : à vos clients, vos collaborateurs, vos actionnaires, vos partenaires et à vos communautés. »

Pour parvenir à une telle réussite partagée, Accenture a développé son offre « Valeur 360° », permettant aux clients de transformer et de réinventer leur entreprise, de former leurs employés et de devenir plus résilients. Cette démarche s'inscrit dans le prolongement de la transition réussie d'Accenture vers le « New », avec désormais près de 70 % de ses activités menées dans les domaines du numérique, du cloud et de la sécurité, ce qui est essentiel pour soutenir ses clients à transformer l'ensemble de leurs entreprises de manière évolutive.

Marque et nouvelle raison d'être

La raison d'être d'Accenture - Réaliser la promesse de la technologie alliée à l'ingéniosité humaine - guidera désormais la stratégie de l'entreprise, ses priorités et les opportunités qu'elle crée pour ses 500 000 collaborateurs. Par cette raison d'être, Accenture reflète l'ingéniosité humaine de ses équipes talentueuses et leur engagement à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes par la technologie.

Pour redéfinir l'expression de sa marque et sa raison d'être, Accenture s'est appuyée sur la formule éprouvée qui lui a permis de bâtir son leadership sur le marché : s'ouvrir au changement et transformer continuellement son activité pour créer de la valeur, grâce au talent et à la créativité de ses équipes. L'année dernière, Accenture a investi près de 900 millions de dollars dans la formation et le développement des compétences, 1,5 milliard de dollars dans des acquisitions et environ 900 millions de dollars en recherche et développement. Accenture a également annoncé récemment la création d'Accenture Cloud First, un nouveau groupe multiservices composé de 70 000 professionnels du cloud, représentant un investissement de 3 milliards de dollars sur trois ans.

« Nous suivons le même conseil que nous donnons à nos clients en cette période de changement permanent : agir avec un maximum d'agilité et d'audace », a déclaré Amy Fuller, directrice marketing et communication chez Accenture. « Notre nouvelle campagne s'écarte des conventions pour, à la fois se saisir de notre nouvelle raison d'être, et répondre à la question centrale, pour aujourd'hui et pour demain : Comment pouvons-nous aider nos clients à adopter le changement pour que se développent mieux leurs entreprises, la société et plus largement la vie. »

La campagne est lancée simultanément sur tous les canaux numériques internes et externes d'Accenture, par des annonces publicitaires traditionnelles et numériques, ainsi que des campagnes sur les réseaux sociaux en Amérique, en Europe et en Asie. Le nouveau visuel s'appuie sur le symbole d'Accenture « > », qui fait partie du logo de l'entreprise depuis plus de 20 ans, touchant ainsi chaque point de contact.

« D'un point de vue créatif, c'était un projet et une occasion extrêmement enthousiasmants », a déclaré David Droga, fondateur et directeur de la création de Droga5. « Plus que la création d'une nouvelle raison d'être et d'une nouvelle campagne, nous avons effectué un travail en profondeur, en étroite collaboration avec l'équipe dirigeante d'Accenture, nos collaborateurs et nos clients dans le monde entier, en échangeant à chaque étape, pour façonner l'avenir de notre entreprise. Le résultat démontre l'évolution audacieuse pour nous tous chez Accenture ».

Acquise par Accenture Interactive en 2019, Droga5 est une agence de création mondialement reconnue, devenue synonyme d'excellence, d'influence et d'innovation. Récemment nommée « Agence de la décennie » par Advertising Age et Adweek, Droga5 répond à l'ambition d'Accenture Interactive de construire un nouveau modèle d'agence qui offre une expérience de marque fluide et enrichissante aux clients et aux consommateurs à chaque point de contact.

Accenture est actuellement classée 31e dans le classement Interbrand des 100 premières marques mondiales, avec une valeur de marque de plus de 16,2 milliards de dollars, représentant une augmentation de plus de 212 % en valeur depuis 2002, lorsque l'entreprise a intégré le classement à la 53e place.

À propos d'Accenture

Accenture est une entreprise mondiale de services professionnels de premier plan qui offre une vaste gamme de services en stratégie et services-conseils, interactivité, technologies et opérations, avec des capacités numériques pour tous ces services. Nous regroupons une expérience inégalée et des capacités spécialisées dans plus de 40 secteurs, propulsées par le plus grand réseau de centres de technologies de pointe et d'opérations intelligentes au monde. Comptant 506 000 employés au service de clients dans plus de 120 pays, Accenture apporte une innovation continue pour aider les clients à améliorer leur rendement et à créer une valeur durable dans l'ensemble de leur entreprise. Consultez notre site Web : www.accenture.com/ca-fr .

