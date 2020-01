Accenture inaugure un nouveau centre d'opérations intelligentes au Canada pour aider les grandes entreprises mondiales à stimuler la croissance

Occupant une superficie de 6 317,4 mètres carrés (68 000 pieds carrés) au centre-ville de St. Catharines, la nouvelle adresse « Niagara Nord » est le deuxième bureau d'Accenture dans la région et le troisième centre d'opérations intelligentes de l'entreprise au Canada, avec des emplacements similaires à Thorold, en Ontario (« Niagara Sud ») et à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. L'entreprise prévoit de créer 100 emplois locaux supplémentaires d'ici 2021 pour soutenir une variété de fonctions commerciales telles que le marketing, les ventes, le service à la clientèle et le soutien informatique.

Des représentants locaux et des groupes communautaires ont été invités à assister à l'inauguration du centre aujourd'hui, et le maire de St. Catharines, Walter Sendzik, participera à la cérémonie de coupure du ruban.

« Au nom de la ville de St. Catharines, je tiens à remercier Accenture pour cet investissement incroyable dans notre ville, qui non seulement crée des emplois dont on a grandement besoin, mais qui joue aussi un rôle important en amenant plus de gens dans notre centre-ville, déclare Walter Sendzik, maire de la ville de St. Catharines. L'arrivée d'Accenture dans le centre-ville de St. Catharines envoie un signal fort sur la transformation que nous avons vécue ici ces dernières années, et nous sommes fiers du fait qu'une entreprise du Fortune 500 ayant une portée mondiale comme celle d'Accenture ait choisi notre ville pour ce centre d'opérations intelligentes. »

Parmi les autres participants attendus à l'inauguration d'aujourd'hui, on compte des chefs d'entreprise, comme Metrolinx et Enbridge, qui ont entrepris des initiatives novatrices avec Accenture, en utilisant des technologies émergentes, des modèles de services partagés et des innovations de processus pour favoriser une croissance soutenue. Par exemple, en travaillant avec Accenture, Enbridge a pu réduire de 20 % le volume d'appels à son centre de service à la clientèle, ce qui a permis de réduire considérablement le coût du service à chaque client.

« Grâce à notre partenariat avec Accenture, nous avons pu transformer notre façon de servir nos clients avec des solutions de pointe et des compétences avancées de soutien fournies par notre équipe dans la région de Niagara », affirme Darren McIlwraith, directeur des opérations du service à la clientèle chez Enbridge.

Conçu dans une optique de collaboration et de co-création, le nouveau centre comprend des espaces ouverts avec des surfaces numériques interactives, un espace de démonstrations immersives et un théâtre pour les grands groupes.

Mettant l'accent sur le bien-être des employés - Accenture a récemment été nommée parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour la 10e année consécutive - le centre offre des bureaux assis-debout, deux salles de bien-être, une salle des mères, une salle de méditation et de prière avec une station de lavage des pieds, un café et des espaces verts. Le site comprend également une salle de conditionnement physique équipée de tapis roulants, un espace pour les cours de yoga et de Zumba, et une salle de jeux avec tables de ping-pong, de hockey sur coussin d'air et de billard.

« Nous sommes dans la région de Niagara depuis 2001 et nous sommes ravis d'étendre notre présence au cœur de St. Catharines grâce à de nouvelles possibilités d'emploi pour le vaste bassin de talents et à une nouvelle offre de services pour nos clients, indique Jeffrey Russell, président d'Accenture au Canada. Dans le paysage concurrentiel actuel, nous aidons nos clients à se réinventer avec des modèles opérationnels intelligents, en utilisant les solutions technologiques les plus récentes pour apporter de la valeur en travaillant côte à côte avec eux pour réinventer leur avenir et résoudre leurs plus grands défis. »

Le nouveau service s'appuie sur le moteur d'exploitation humain-machine d'Accenture

Le service d'opérations intelligentes des ventes et services clientèle lancé récemment aide les entreprises à atteindre une croissance durable en éliminant les cloisonnements entre le marketing, les ventes et les services clientèle pour favoriser des interactions cohérentes et pertinentes sur tous les points de contact et canaux du cycle de vie du client. Cette nouvelle offre de services tire parti de SynOps, le moteur d'exploitation humain-machine exclusif à l'entreprise, pour offrir de nouvelles expériences utilisateur sur tous les points de contact avec la clientèle.

Selon Danielle Moffat, qui dirige le service pour Accenture Opérations : « La croissance durable n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui pour les entreprises. Les perturbations numériques et l'évolution des attentes des clients ont accéléré la nécessité de réinventer les ventes et le service. Le cycle de vie du client n'étant plus linéaire, on attend des entreprises qu'elles s'engagent et répondent aux clients dans leur canal de prédilection et qu'elles fournissent des interactions pertinentes qui démontrent une compréhension de leurs besoins. Le moment est venu pour les entreprises de se mobiliser vers un service clientèle intégré, en capitalisant sur les données, les leviers numériques et les canaux d'engagement pour stimuler la croissance et la fidélité des clients. »

Accenture compte environ 5 000 employés au Canada, dont environ 600 dans la région de Niagara, qui soutiennent une variété de clients régionaux et mondiaux. Son nouveau centre d'opérations intelligentes à Niagara est relié à un réseau de plus de 50 points de livraison dans le monde entier qui apportent de façon transparente le meilleur des investissements de l'entreprise aux clients partout dans le monde.

Le service d'opérations intelligentes des ventes et services clientèle d'Accenture a récemment été classé No 1 dans le rapport « 2019 Top 10 Digital Front Office » de HfS.

À propos d'Accenture

Accenture est une société chef de file de services professionnels dans le monde entier, offrant une vaste gamme de services et de solutions en stratégie, en conseil, en numérique, en technologie et en opérations. Forte d'une expérience inégalée et de compétences spécialisées dans plus de 40 industries et fonctions administratives -- soutenues par le plus vaste réseau de livraison de solution au monde --, Accenture conjugue les affaires et la technologie pour aider les clients à améliorer leur performance et créer une valeur durable pour leurs parties prenantes. Avec un effectif comptant 505 000 personnes au service des clients dans plus de 120 pays, Accenture favorise l'innovation et améliore le travail et la vie des gens partout dans le monde. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web au www.accenture.com.

