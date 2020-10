« La COVID-19 incite de nombreuses organisations canadiennes à accélérer leur transformation technologique afin de s'assurer qu'elles se démarquent dans cette nouvelle réalité, et c'est pourquoi nous renforçons considérablement notre équipe d'experts à Ottawa », a déclaré Jeffrey Russell, président d'Accenture au Canada. Nous nous réjouissons de travailler avec l'équipe de Avenai afin d'aider nos clients à être préparés à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. »

Mark Lambert, directeur général et responsable de la pratique dans la fonction publique fédérale au Canada, a déclaré : « Les organismes gouvernementaux sont à un moment décisif de la transformation numérique. De nombreux ministères et organismes passent rapidement au nuage et adoptent de nouvelles façons de moderniser et d'améliorer les modèles et les services de prestation pour les Canadiens. Avenai apporte une équipe d'experts-conseils exceptionnelle qui sera bonifiée par la portée mondiale d'Accenture, permettant de soutenir les grandes ambitions de nos clients. »

Depuis sa fondation en 2012, Avenai s'est forgé une solide réputation auprès des clients gouvernementaux et commerciaux dans les régions d'Ottawa et de Toronto, passant de quatre à 70 employés. Avenai appuie les principaux aspects du changement commercial, notamment l'élaboration de stratégies, l'amélioration des processus, la transformation opérationnelle axée sur les TI et la transformation de la culture organisationnelle.

Les fondateurs de Avenai, Chris Brennan, Mike Scotten et Brendan Timmins, se joindront à Accenture à titre de directeurs généraux dans sa division Stratégie et conseil. Ils continueront de diriger l'équipe qu'ils ont contribué à bâtir chez Avenai et travailleront également avec la direction d'autres services d'Accenture afin de façonner et saisir de nouvelles occasions d'affaires. Les employés de Avenai se joindront également au service Stratégie et conseil d'Accenture.

« Accenture et Avenai partagent des valeurs d'excellence en matière d'exécution, de collaboration et de communauté », a déclaré Chris Brennan, chef de la direction et cofondateur de Avenai. « Notre équipe est ravie d'avoir l'occasion de réunir notre expertise avec celle d'Accenture pour offrir les meilleurs résultats à nos clients et de nouvelles possibilités à nos employés. »

L'acquisition, sujette aux modalités habituelles, devrait être conclue dans un délai de 30 à 60 jours.

