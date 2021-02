TORONTO et MONTRÉAL, le 11 févr. 2021 /CNW/ - Dans le but de devenir la banque la plus rapide pour les petites entreprises , la Banque Nationale du Canada (TSX : NA) modernise sa plateforme de financement commercial avec le soutien de nCino, Inc. (NASDAQ : NCNO), pionnière des solutions bancaires en nuage et de transformation numérique pour le secteur des services financiers internationaux, et Accenture (NYSE : ACN).

Accenture et la Banque Nationale ont combiné leurs compétences pour mettre en œuvre le système d'exploitation bancaire nCino®, faisant de la Banque Nationale la première des six grandes banques à implanter cette solution au Canada. La plateforme infonuagique de nCino aide les institutions financières à faire progresser rapidement leur offre grâce à des fonctionnalités et des solutions innovantes.

L'utilisation de la plateforme nCino permet de simplifier et d'automatiser le processus de financement commercial afin d'offrir une expérience distinctive aux petites, moyennes et grandes entreprises en soutenant leur croissance. Le lancement de cette nouvelle plateforme de financement permet notamment aux petites entreprises d'obtenir une décision de financement en quelques minutes et recevoir des fonds en 24 heures à peine.

Cette initiative contribue à l'objectif de la Banque Nationale d'être une banque qui établit des relations à long terme et qui se distingue par sa connaissance de sa clientèle.

« À la Banque Nationale, nous améliorons constamment notre offre de services afin d'aider les entreprises à atteindre leurs objectifs et à réaliser leurs idées. C'est pourquoi nous sommes heureux de collaborer avec Accenture et nCino pour offrir une solution qui améliore l'expérience de financement des clients tout en simplifiant la vie de nos employés », déclaré Mario Desautels, premier vice-président, Stratégie, solutions et processus Entreprises à la Banque Nationale. « Nous sommes convaincus que nos clients apprécieront la rapidité de traitement de leur demande de financement. »

Le rôle d'Accenture comprenait la gestion de projet, l'optimisation des processus, la conception, le développement, les tests, la gestion du changement et le soutien à la postproduction par des équipes à Montréal et dans tout son réseau mondial de livraison.

« Les banques commerciales font aujourd'hui de la transformation numérique une priorité absolue, car elles doivent s'adapter à l'évolution de la dynamique de la clientèle et composer avec des systèmes de plusieurs générations et la nécessité de faire face à la concurrence dans une conjoncture difficile », explique Tim Lefebvre, directeur général du groupe des services financiers d'Accenture au Canada. « Le passage de la Banque Nationale à la plateforme infonuagique de nCino lui permet d'offrir une expérience améliorée et personnalisée qui suit l'évolution des attentes des clients et des employés, et nous nous réjouissons de continuer à aider la Banque Nationale à accélérer sa transformation. »

« Comprendre les besoins et les désirs des clients et créer une expérience qui les aide de manière significative est un moteur essentiel de la transformation numérique des services financiers », affirme Pierre Naudé, PDG de nCino. « Nous sommes incroyablement fiers de travailler avec la Banque Nationale et Accenture pour fournir le système d'exploitation bancaire nCino afin d'aider la banque à rationaliser et automatiser ses prêts commerciaux pour mieux servir les petites, moyennes et grandes entreprises partout au Canada. »

À propos d'Accenture

Accenture est une entreprise mondiale de services professionnels dotée de capacités de pointe dans les domaines du numérique, de l'infonuagique et de la sécurité. Alliant une expérience inégalée et des compétences spécialisées dans plus de 40 secteurs, nous offrons des services en stratégie et services-conseils, interactivité, technologies et opérations, tous propulsés par le plus grand réseau de centres de technologies de pointe et d'opérations intelligentes au monde. Chaque jour, nos 514 000 employés concrétisent notre promesse à l'égard des technologies et de l'ingéniosité humaine, au service de nos clients situés dans plus de 120 pays. Nous maîtrisons la puissance du changement pour créer de la valeur et une réussite partagée pour nos clients, notre personnel, nos actionnaires et nos collectivités. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web au www.accenture.com.

Le groupe du secteur bancaire d'Accenture aide les banques commerciales et de détail et les prestataires de services de paiement à stimuler l'innovation, à relever les défis commerciaux, technologiques et réglementaires, et à améliorer le rendement d'exploitation afin de renforcer la confiance et l'engagement des clients (en anglais seulement) et de se développer de manière plus rentable et plus sûre. Pour plus de renseignements, consultez la page : https://www.accenture.com/ca-fr/industries/banking-index.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 332 milliards de dollars au 31 octobre 2020, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 500 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

À propos de nCino

nCino (NASDAQ : NCNO) est le chef de file mondial des services bancaires en nuage. Le système d'exploitation bancaire nCino habilite les institutions financières grâce à une technologie évolutive pour les aider à augmenter leurs revenus, à accroître leur efficacité, à réduire leurs coûts et à se conformer à la réglementation. Dans un monde axé sur le numérique, la plateforme numérique unique de nCino améliore l'expérience des employés et des clients afin de permettre aux institutions financières d'intégrer plus efficacement de nouveaux clients, de consentir des prêts et de gérer l'ensemble du cycle de vie des prêts, ainsi que d'ouvrir des comptes de dépôt et autres dans l'ensemble des secteurs d'activité et des circuits. En transformant le mode de fonctionnement des institutions financières au moyen de l'innovation, de la réputation et de la rapidité, nCino collabore avec plus de 1 200 institutions financières dans le monde, dont les actifs varient de 30 millions à plus de deux billions de dollars. Pour en savoir plus, consultez le site : www.ncino.com.

SOURCE Accenture

Renseignements: Susan Kirwin, Accenture, 1 416-641-5148, [email protected]

Liens connexes

http://www.accenture.ca