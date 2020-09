Accenture et Motive.io élaborent une formation sur l’équipement de protection individuelle en réalité virtuelle pour les travailleurs de la santé

Il existe un besoin criant de formation continue sur l'ÉPI, car des études récentes ont démontré que près de 40 % des travailleurs de la santé commettent des erreurs lorsqu'ils retirent l'ÉPI, ce qui les expose au risque de contracter ou de répandre la COVID-19 et d'autres virus et bactéries.

« La pandémie de COVID-19 exerce une pression énorme sur les professionnels de la santé, en raison des changements importants apportés aux exigences relatives à la manipulation de l'équipement de protection, ainsi qu'à d'autres nouveaux protocoles de traitement des patients qui présentent un diagnostic de COVID », a déclaré le Dr Roanne Preston, professeure et chef du département d'anesthésiologie, pharmacologie et thérapeutique à la Faculté de médecine de l'Université de la Colombie-Britannique. « La formation en réalité virtuelle a permis à nos travailleurs de la santé de s'exercer à enfiler et à retirer l'équipement de façon sécuritaire et efficace, tout en évitant le gaspillage en matière d'ÉPI. La formation virtuelle nous a également aidés à mettre en application les dernières lignes directrices provinciales en matière d'ÉPI. »

La formation sur l'ÉPI a été créée par Accenture sur Motive.io, une nouvelle plateforme immersive conçue pour former les professionnels qui ne possèdent pas de formation technique. Les équipes de formation peuvent facilement créer et maintenir des programmes efficaces et attrayants fondés sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée sans posséder de compétences spécialisées comme le codage.

« La pandémie de COVID-19 a souligné l'importance de pouvoir créer, offrir et mettre à jour rapidement des programmes de formation efficaces dans le secteur des soins de santé et d'autres secteurs de première ligne », a déclaré Sara Johnston, chef de l'exploitation et cofondatrice de Motive.io. « Notre plateforme permet aux services de formation d'entreprise d'élaborer rapidement des scénarios de formation en réalité virtuelle 3D, de sorte que les organisations comme le BC Women's Hospital puissent former leur personnel en temps réel à mesure que les lignes directrices évoluent. »

L'équipe d'apprentissage et de perfectionnement de Motive.io et d'Accenture a travaillé avec l'UBC et le BC Women's Hospital pour mettre au point le programme de formation en huit semaines seulement. Les mises à jour apportées aux protocoles d'ÉPI par la province, quant à elles, sont insérées dans la formation en quelques jours. Motive.io a également intégré les résultats de la formation au carrefour d'apprentissage du BC Women's Hospital, ce qui a permis aux gestionnaires de la formation de tenir le compte des employés qui ont suivi la formation, d'analyser les résultats des tests et de désigner les endroits où des mesures de formation supplémentaires pourraient être nécessaires.

Le projet a été appuyé par le programme sur les innovateurs sociaux d'Accenture, une initiative axée sur la découverte et la création de nouvelles solutions technologiques qui ont un impact positif sur la société.

Le projet était sous la direction de Berkeley Warburton, directrice générale d'Accenture, qui a déclaré : « Chez Accenture, nous sommes déterminés à utiliser les technologies émergentes au profit des gens et des collectivités. La plateforme intuitive de Motive.io a permis à notre équipe d'apprentissage et de perfectionnement de créer rapidement des modules de formation efficaces. Nous sommes heureux d'ajouter Motive.io à notre portefeuille mondial de compétences. »

Michelle Nicholson, directrice des relations avec la clientèle chez Motive.io, a déclaré : « Nous sommes fiers de travailler avec Accenture et le BC Women's Hospital pour aider à assurer la sécurité des travailleurs essentiels en cette période sans précédent. »

À propos de Motive.io

Motive.io est un important fournisseur de solutions de formation immersive pour les entreprises. La plateforme Motive.io permet aux clients et aux partenaires de concevoir, déployer et tenir à jour leurs propres scénarios de formation interactive en 3D sur n'importe quel casque d'écoute ou appareil mobile en réalité virtuelle. Fondée en 2015, Motive.io a acquis une expertise de pointe dans le domaine de la réalité virtuelle et augmentée depuis l'arrivée de la technologie immersive. Motive.io offre maintenant la plateforme de formation immersive la plus complète et la plus facile à utiliser sur le marché. Visitez-nous à www.motive.io.

À propos d'Accenture

Accenture est une entreprise mondiale de services professionnels de premier plan qui offre une vaste gamme de services en stratégie et services-conseils, interactivité, technologies et opérations, avec des capacités numériques pour tous ces services. Nous regroupons une expérience inégalée et des capacités spécialisées dans plus de 40 secteurs, propulsées par le plus grand réseau de centres de technologies de pointe et d'opérations intelligentes au monde. Avec 513 000 employés au service de clients dans plus de 120 pays, Accenture apporte une innovation continue pour aider les clients à améliorer leur rendement et à créer une valeur durable dans l'ensemble de leur entreprise. Consultez notre site Web : www.accenture.com.

