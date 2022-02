Accenture et League unissent leurs efforts pour révolutionner les expériences numériques en matière de soins de santé

CHICAGO et TORONTO, le 15 févr. 2022 /CNW/ - Accenture (NYSE : ACN) et League, fournisseur de plateformes de services axés sur la santé, collaborent en vue de créer des expériences et de favoriser l'accès dans le but d'améliorer les conditions, tant pour les personnes, les fournisseurs, les payeurs, que pour les pharmacies.

Cette collaboration associe les capacités d'Accenture en matière d'analyse de données et d'intégration de systèmes à la plateforme d'expérience de soins de santé de League. Ainsi, les deux entreprises seront en mesure de déployer des implémentations de plateformes et innover pour créer des expériences de soins de santé numériques personnalisées.

Accenture et League collaborent actuellement avec Shoppers Drug Mart (Pharmaprix, au Québec), la principale chaîne de pharmacies de détail au Canada, afin d'étendre les capacités de sa plateforme PC Health, qui relie les gens à un réseau de prestataires de soins de santé, à des programmes de santé et de bien-être, ainsi qu'à des récompenses pour leurs activités de santé.

« Les soins de santé ont besoin d'une infrastructure numérique pour offrir de meilleures expériences - et nous pensons que League en est la clé », déclare Rich Birhanzel, directeur général principal chez Accenture, responsable du groupe mondial de Santé. « Pour nos clients, une plateforme sous-jacente à architecture ouverte permettra de consolider les données et de fournir une vue unique du patient. Pour l'utilisateur final, League fournira une porte d'entrée numérique attrayante et intuitive aux services de santé. »

La collaboration d'Accenture et de League survient également à un moment où les établissements de santé recherchent des moyens innovants pour transformer leurs écosystèmes fragmentés de services de santé et de plateformes de données. La collaboration permettra d'étendre les principales forces des deux organisations et de générer de la valeur pour les organisations dans l'ensemble de l'écosystème des soins de santé numériques. Le tout sera réalisé grâce à des plateformes qui fournissent des solutions de santé intelligentes et personnalisées basées sur les données.

« League est un leader dans le domaine de la santé numérique et de la mobilisation personnalisée », affirme Joel Finlayson, directeur général au sein du groupe de Santé d'Accenture au Canada. « Cette collaboration nous permettra de mieux aider nos clients à susciter l'engagement dans l'ensemble de l'écosystème des soins de santé. »

Michael Serbinis, fondateur et PDG de League, ajoute : « Notre société est en pleine croissance et il est plus important que jamais pour League de s'entourer de partenaires de confiance qui partagent notre vision de l'avenir des soins de santé comme Accenture. En travaillant aux côtés d'une brillante équipe comme Accenture, nous pouvons accroître notre portée et nous adapter aux besoins de nos clients. »

Sélectionnée par Accenture comme la prochaine licorne des technologies de la santé dans le cadre de son concours 2021 HealthTech Innovation Challenge, League est au service de grandes organisations, tant aux États-Unis qu'au Canada.

À propos d'Accenture

Accenture est une entreprise mondiale de services professionnels dotée de capacités de pointe dans les domaines du numérique, de l'infonuagique et de la sécurité. Alliant une expérience inégalée et des compétences spécialisées dans plus de 40 secteurs, nous offrons des services en stratégie et services-conseils, interactivité, technologies et opérations, tous propulsés par le plus grand réseau de centres de technologies de pointe et d'opérations intelligentes au monde. Chaque jour, nos 674 000 employés concrétisent notre promesse à l'égard des technologies et de l'ingéniosité humaine, au service de nos clients situés dans plus de 120 pays. Nous maîtrisons la puissance du changement pour créer une valeur et un succès partagés par nos clients, nos employés et nos collectivités. Consultez notre site Web : www.accenture.com/ca-fr/

Accenture Health tire parti de la puissance de la technologie et de l'ingéniosité humaine pour aider ses clients à améliorer l'accès, l'expérience et les effets des soins de santé. Avec l'aide de nos services technologiques innovants, nos clients fournissent des expériences efficaces et personnalisées qui humanisent les soins de santé pour tous. Pour plus d'informations, visitez : www.accenture.com/ca-fr/industries/health-index

À propos de League

Fondée en 2014, League est un fournisseur de technologie de plateforme alimentant des expériences de consommation de soins de santé de nouvelle génération. Les payeurs, les fournisseurs, les partenaires de santé grand public et les employeurs s'appuient sur la plateforme de League pour offrir des expériences de soins de santé personnalisées et à forte mobilisation qui plaisent aux consommateurs. Des millions de personnes utilisent des solutions alimentées par League pour accéder aux soins, y naviguer et les acquitter. Pour plus d'informations, visitez : league.com

Copyright ©2022 Accenture. Tous droits réservés. Accenture et son logo sont des marques déposées d'Accenture.

Ce contenu est fourni à titre d'information générale et ne doit pas être utilisé pour remplacer une consultation avec nos conseillers professionnels. Ce document fait référence à des marques appartenant à des tiers. Toutes ces marques tierces sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Aucun cautionnement, endossement ou approbation de ce contenu par les propriétaires de ces marques n'est prévu, explicite ou implicite.

SOURCE Accenture

Renseignements: Contacts pour les médias : Susan Kirwin, Accenture, +1 416-641-5148, [email protected]; Rebecca Orellana, League, + 1 416-995-3324, [email protected]