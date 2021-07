Accenture et Avanade reconnus comme Partenaire national Microsoft Canada de l'année 2021

Partenaire de l'année dans le secteur automobile

Partenaire de l'année en matière de connaissance du client Dynamics 365

Partenaire de l'année pour le service à la clientèle Dynamics 365

Partenaire de l'année en gestion de la chaîne d'approvisionnement et en finance Dynamics 365

Partenaire de l'année pour l'expérience des employés

Partenaire de l'année SAP sur Azure

Partenaire national de l'année en Irlande

« Nous sommes honorés d'avoir été nommés Partenaire national Microsoft Canada de l'année 2021 », affirme Jeffrey Russell, président d'Accenture pour le Canada. « Accenture et Microsoft ont mis Avanade sur pied il y a 21 ans afin de combiner le meilleur de la stratégie et de la technologie pour aider les entreprises à tirer le meilleur parti des solutions Microsoft. Nous poursuivrons notre collaboration en fournissant des services et des solutions de calibre mondial pour aider nos clients à s'adapter au changement et à accroître leur valeur. »

André Nadeau, directeur général et dirigeant d'Avanade Canada, affirme : « Nous sommes très heureux de cette reconnaissance. Ce succès prouve que le partenariat stratégique et le leadership d'Accenture et d'Avanade ont su mener à bien des transformations numériques innovantes pour nos clients canadiens et les ont aidés à faire face à la pandémie et à réagir. Comptant la plus grande communauté de professionnels qualifiés Microsoft au monde, nous sommes particulièrement bien placés pour aider les entreprises à se transformer numériquement grâce à la puissance des technologies Microsoft. »

Les prix du Partenaire Microsoft de l'année récompensent les partenaires Microsoft ayant élaboré et déployé des solutions Microsoft exceptionnelles au cours de l'année écoulée. Les prix ont été répartis en différentes catégories, et les lauréats ont été choisis parmi plus de 4 400 candidatures provenant de plus de 100 pays à travers le monde. Accenture et Avanade ont été récompensés pour les transformations exceptionnelles apportées à différents secteurs d'activité dans le contexte de la pandémie de COVID-19, notamment la transition d'une agence gouvernementale d'un système papier avec stockage des données sur site à un système réactif basé sur le Cloud; avoir aidé une entreprise de services financiers à tirer parti de la puissance de l'infrastructure publique du Cloud; et la transformation d'un système téléphonique obsolète pour un fournisseur de services en matière de bien-être, de santé mentale et de télémédecine en Microsoft 365 E5 en un temps record, permettant ainsi à des milliers d'employés de travailler à domicile. Lisez le blogue de Microsoft Canada pour en apprendre davantage. https://blogs.partner.microsoft.com/mpn-canada/2021/07/08/a-blueprint-for-the-future-accenture-and-avanade-win-2021-microsoft-canada-partner-of-the-year/

« J'ai l'honneur d'annoncer les lauréats et les finalistes des prix Partenaire de l'année Microsoft pour 2021 », se réjouit Rodney Clark, vice-président d'entreprise, Solutions globales pour les partenaires, et responsable des ventes et des canaux de distribution chez Microsoft. « Ces partenaires remarquables ont fait preuve d'un engagement profond dans l'élaboration de solutions de calibre mondial pour les clients - qu'il s'agisse d'informatique en périphérie ou d'infonuagique - et représentent certains des meilleurs et des plus brillants talents de notre écosystème. »

À propos d'Accenture

Accenture est une entreprise mondiale de services professionnels dotée de capacités de pointe dans les domaines du numérique, de l'infonuagique et de la sécurité. Alliant une expérience inégalée et des compétences spécialisées dans plus de 40 secteurs, nous offrons des services en stratégie et services-conseils, interactivité, technologies et opérations, tous propulsés par le plus grand réseau de centres de technologies de pointe et d'opérations intelligentes au monde. Chaque jour, nos 569 000 employés concrétisent notre promesse à l'égard des technologies et de l'ingéniosité humaine, au service de nos clients situés dans plus de 120 pays. Nous maîtrisons la puissance du changement pour créer une valeur et un succès partagés par nos clients, nos employés et nos collectivités. Consultez notre site Web : www.accenture.com.

À propos d'Avanade

Avanade est le chef de file en matière de services numériques et infonuagiques novateurs, de solutions d'affaires et d'expériences axées sur la conception dans l'écosystème Microsoft. Nos professionnels apportent une pensée novatrice et audacieuse, conjuguée à leur expertise technologique, commerciale et industrielle, afin de contribuer à créer un véritable impact humain sur nos clients, leurs consommateurs et leurs employés. Nous sommes à l'origine du groupe commercial Accenture Microsoft Business Group, et aidons les entreprises à mobiliser leurs clients, à responsabiliser leurs employés, à optimiser leurs opérations et à transformer leurs produits, en tirant parti de la plateforme Microsoft. Avanade compte 44 000 professionnels répartis dans 25 pays, qui apportent aux clients le meilleur de nous-mêmes grâce à une culture de collaboration qui honore la diversité et reflète les communautés au sein desquelles nous exerçons nos activités. Détenue majoritairement par Accenture, Avanade a été fondée en 2000 par Accenture LLP et la société Microsoft. Pour en savoir plus, consultez www.avanade.com.

