Cette acquisition permettrait d'accompagner les entreprises industrielles dans la transformation numérique de l'ingénierie et de la production, répondant ainsi à la demande croissante de fabrication de produits et de services connectés

Avec une expertise élargie, les entreprises pourraient entrer dans une nouvelle ère en matière de développement durable, de productivité et de croissance

MONTRÉAL, le 15 juin 2021 /CNW/ - Accenture (NYSE: ACN) a annoncé son intention d'acquérir umlaut, une société de conseil et de services en ingénierie dont le siège social est situé à Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Cette acquisition permettrait à Accenture de renforcer considérablement ses capacités à aider les entreprises à tirer parti des technologies numériques telles que l'infonuagique, l'intelligence artificielle et la 5G. Cela transformerait en profondeur la façon dont celles-ci conçoivent et fabriquent leurs produits, améliorent leur chaîne d'approvisionnement, intègrent le développement durable et introduisent le numérique au sein de leur organisation.

Avec l'acquisition d'umlaut, plus de 4 200 ingénieurs et consultants hautement qualifiés dans 17 pays rejoindraient l'activité Industrie du futur d'Accenture, élargissant ainsi ses capacités dans de nombreux secteurs, parmi lesquels l'automobile, l'aéronautique et la défense, les télécommunications, l'énergie et les services d'utilité publique. Ainsi renforcée, l'activité Industrie du futur d'Accenture offrirait à ses clients une vaste gamme de services leur permettant de réussir leur transformation numérique en matière d'ingénierie et d'activités industrielles, d'améliorer leur productivité et d'accélérer leur transformation numérique vers les produits et services connectés.

« Nous avions prédit que les technologies numériques seraient bientôt appliquées à grande échelle au cœur de l'activité des entreprises - c'est-à-dire dans la conception, l'ingénierie et la production de leurs produits. Depuis près de dix ans, Accenture a mis en place les ressources nécessaires et des partenariats d'écosystème pour allier la puissance du numérique avec les services d'ingénierie traditionnels », a déclaré Julie Sweet, présidente et chef de la direction d'Accenture. « La pandémie de COVID-19 a accéléré la nécessité pour les entreprises de transformer leurs opérations stratégiques en conséquence. Les services d'ingénierie de pointe hautement spécialisés d'umlaut renforceraient ainsi notre capacité à répondre à cette accélération de la demande et à continuer à innover pour nos clients. »

Une enquête menée par Accenture Research auprès de plus de 1 500 cadres de l'industrie révèle que seulement 38 % des entreprises ont entamé le déploiement de la numérisation de leur processus d'ingénierie et de fabrication [1]. Grâce à cette acquisition, Accenture serait en mesure de renforcer son activité Industrie du futur au moment crucial où la présence des logiciels est déterminante au niveau du succès commercial des plateformes, mais aussi des produits et des services qui doivent désormais posséder une intelligence connectée.

« En apportant à nos clients une expertise mondiale en matière d'ingénierie et de production numériques, nous les aiderions à se développer rapidement, à accélérer leur croissance, à améliorer leur productivité et leur sécurité, ainsi qu'à intégrer le développement durable dans leurs activités », a déclaré Nigel Stacey, responsable mondial d'Accenture Industrie du futur. « Les entreprises qui utilisent les avancées liées aux données et technologies numériques pour créer de la valeur, depuis la phase de R et D jusqu'au consommateur, en passant par la chaîne d'approvisionnement et l'usine, deviendront - et resteront - pertinentes, résilientes et responsables. »

La pandémie de COVID-19 a montré que les opérations et les chaînes d'approvisionnement de la plupart des entreprises étaient loin d'être suffisamment résilientes ou flexibles face aux crises. Les technologies numériques peuvent contribuer à atténuer les perturbations, par exemple en permettant un passage rapide à l'exploitation d'usines à distance ou en fournissant des informations en quasi-temps réel sur l'évolution des demandes du marché. En outre, on attend de plus en plus des entreprises qu'elles opèrent de manière plus responsable et contribuent à une économie circulaire en développant des produits plus durables.

[1] Accenture Research IX survey 2020

Les capacités d'umlaut couvrent les services d'ingénierie traditionnels et numériques, les tests et la validation de produits connectés intelligents, le conseil en technologie, en processus et en organisation, ainsi que le développement de produits informatiques et de logiciels.

« Les chefs d'entreprise des nombreuses industries qui sont confrontées à la convergence du numérique et des produits, recherchent un partenaire de confiance qui comprend leur langage et qui peut réellement les aider à chaque étape de leur transformation, pour apporter des résultats tangibles, notamment dans les domaines de l'ingénierie et de la fabrication », a déclaré Marc Peter Althoff, directeur de la technologie chez umlaut. « Nous serions ravis d'apporter à Accenture notre culture unique d'ingénierie et de conseil, notre grand savoir-faire industriel et notre expertise afin de créer, conjointement, des solutions avec les compétences à l'échelle nécessaire pour aider les clients à se transformer avec succès. »

umlaut serait la plus récente d'une série de 22 acquisitions réalisées par Accenture depuis 2017 pour renforcer son positionnement dans Industrie du futur. Parmi les récentes acquisitions, on compte le fournisseur de technologies d'exploitation Electro 80 (Australie), le fournisseur de services de robotique et d'automatisation industrielles Pollux (Brésil), le cabinet de conseil en exploitation Myrtle (États-Unis) et le cabinet de conseil en technologie SALT Solutions (Allemagne).

Le projet d'acquisition est soumis aux conditions habituellement applicables. Les détails financiers de l'opération ne sont pas divulgués.

À propos d'Accenture

Accenture est une entreprise mondiale de services professionnels dotée de capacités de pointe dans les domaines du numérique, de l'infonuagique et de la sécurité. Alliant une expérience inégalée et des compétences spécialisées dans plus de 40 secteurs, nous offrons des services en stratégie et services-conseils, interactivité, technologies et opérations, tous propulsés par le plus grand réseau de centres de technologies de pointe et d'opérations intelligentes au monde. Chaque jour, nos 537 000 employés concrétisent notre promesse à l'égard des technologies et de l'ingéniosité humaine, au service de nos clients situés dans plus de 120 pays. Nous maîtrisons la puissance du changement pour créer une valeur et un succès partagés par nos clients, nos employés et nos collectivités. Consultez notre site Web : www.accenture.com.

Accenture Industrie du futur intègre l'intelligence dans la façon dont les clients gèrent leurs usines et leurs installations, ainsi que dans la conception et la mise au point de produits et de services connectés - rendant la fabrication et les opérations plus efficaces et plus sûres ; permettant aux entreprises de transformer la façon dont elles fabriquent les objets et les objets qu'elles fabriquent, pour une croissance durable.

À propos d'umlaut

umlaut est une société de services internationale et intersectorielle, qui fournit des services de conseil, d'accompagnement et d'ingénierie à des clients dans tous les domaines, dans le monde entier. Forte d'une expertise et de compétences interdisciplinaires, umlaut accompagne ses clients dans une approche agile, tout en ajoutant valeur, qualité et perspectives à leurs organisations et à leurs produits.

Avec ses quelque 4 200 experts, ingénieurs et spécialistes passionnés répartis dans 20 bureaux d'études et sociétés d'ingénierie sur 50 sites à travers le monde, umlaut fournit des solutions innovantes et sur mesure à ses clients du monde entier, des grandes industries aux PME, dans tous les secteurs y compris le secteur public.

Depuis plus de vingt-cinq ans, umlaut conseille ses clients, intervient le cadre de projets technologiques complexes, et les accompagne aussi dans le développement de leurs sociétés et, donc, dans la redéfinition des cultures, des structures et des processus organisationnels.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur umlaut.com.

Énoncés prospectifs

À l'exception des données historiques et des citations, les déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Des mots tels que « pourrait », « pourra », « probablement », « anticipe », « s'attend à », « a l'intention de », « prévoit », « projette »,« croit », « estime », « positionné », « perspective », et autres expressions similaires sont utilisées pour identifier ces énoncés prospectifs. De tels énoncés supposent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués ou suggérés. Plusieurs des risques, incertitudes et autres facteurs listés ci-dessous sont, et seront, amplifiés par la pandémie de coronavirus (COVID-19). Ceux-ci comprennent, sans restriction, les risques suivants : Accenture et umlaut pourraient ne pas être en mesure de conclure la transaction dans le délai anticipé, ou du tout, ce qui dépend de la capacité des parties à respecter certaines conditions de clôture; la transaction pourrait ne pas rapporter les bénéfices escomptés pour Accenture; les résultats d'exploitation d'Accenture pourraient avoir été affectés négativement et pourraient à l'avenir être impactés défavorablement par la pandémie de coronavirus (COVID-19); les résultats d'exploitation d'Accenture pourraient avoir été affectés négativement et pourraient à l'avenir être impactés défavorablement par un contexte économique volatil, négatif ou incertain et politique, et les effets de ce contexte pourraient affecter les affaires des clients de l'entreprise et leur niveau d'activités commerciales; les activités d'Accenture dépendent de la création et du maintien d'un niveau rentable de demande client pour les services et les solutions de l'entreprise, y compris à travers l'adaptation et l'expansion de ses services et solutions en réponse aux évolutions constantes des technologies et offres, et une réduction importante de cette demande ou une incapacité à répondre au changement de l'environnement technologique pourraient sensiblement nuire aux résultats d'exploitation de l'entreprise; si Accenture n'est pas en mesure de fournir suffisamment de compétences et de ressources pour répondre à la demande de la clientèle partout dans le monde, d'attirer et de retenir des professionnels ayant de fortes compétences en leadership, les activités de l'entreprise, le taux d'utilisation des professionnels de l'entreprise et ses résultats d'exploitation pourraient s'en trouver considérablement affectés; Accenture pourrait être confrontée à des risques juridiques, financiers et de réputation si elle ne parvenait pas à protéger les données du client et/ou de l'entreprise à la suite de violations des systèmes de sécurité ou de cyberattaques ; les marchés dans lesquels opère Accenture sont hautement concurrentiels, et Accenture pourrait ne pas pouvoir livrer une concurrence efficace; les changements liés au niveau d'imposition d'Accenture, ainsi que les audits, investigations et litiges fiscaux, ou les changements des réglementations fiscales ou dans leur interprétation ou application, pourraient avoir un effet indésirable significatif sur le taux d'imposition effectif de l'entreprise, ses résultats d'exploitation, sa condition financière et son flux de trésorerie; la profitabilité d'Accenture pourrait être considérablement affectés si elle n'est pas en mesure d'obtenir une tarification favorable pour ses services et solutions, si l'entreprise est dans l'incapacité à demeurer compétitive, si ses stratégies de gestion de coûts se révèlent ne portent pas leurs fruits ou si elle rencontre des problèmes dans la fourniture de ses services et solutions; les résultats d'exploitation d'Accenture pourraient être considérablement affectés par la fluctuation défavorable du taux de change des devises étrangères ; en raison des activités géographiquement dispersées d'Accenture et de sa stratégie de croissance visant à poursuivre son expansion sur ses principaux marchés à travers le monde, l'entreprise est plus exposée à certains risques; les activités d'Accenture pourraient être considérablement affectées si elle encourait toute responsabilité juridique; le travail d'Accenture effectué auprès de clients gouvernementaux l'expose à des risques supplémentaires inhérents à l'environnement des contrats gouvernementaux; si Accenture n'est pas en mesure de gérer les enjeux organisationnels associés à son envergure, elle pourrait ne pas être en mesure d'atteindre ses objectifs d'affaires; la capacité d'Accenture à attirer et fidéliser des clients et des employés peut dépendre de sa réputation sur le marché; si Accenture ne réussit pas à gérer et développer avec succès ses relations avec ses partenaires clés ou échoue à anticiper ou à établir de nouvelles alliances dans les nouvelles technologies, les résultats d'exploitation de l'entreprise pourraient être affectés; l'entreprise pourrait ne pas réussir à trouver, acquérir, investir dans ou intégrer d'autres entreprises, à former des partenariats ou à céder des activités; si Accenture n'est pas en mesure de protéger ou faire valoir ses droits de propriété intellectuelle contre une utilisation non autorisée de la part de tiers ou si les services ou les solutions d'Accenture se trouvent en violation des droits de propriété intellectuelle ou autres, ou l'entreprise perd son aptitude à utiliser la propriété intellectuelle d'autres parties; son activité pourrait être affectée négativement; les résultats d'exploitation et le cours de l'action d'Accenture pourraient être affectés négativement si elle n'est pas en mesure de maintenir l'efficacité des contrôles internes; les changements des normes comptables ou dans les estimations et hypothèses formulées par Accenture dans le cadre de la préparation de ses énoncés financiers consolidés pourraient nuire à ses résultats financiers; bon nombre des contrats d'Accenture comprennent des honoraires sujets à l'atteinte d'objectifs ou des niveaux de service spécifiques, ce qui pourrait accroître la variabilité des revenus de l'entreprise et avoir un impact sur ses marges; Accenture pourrait être dans l'incapacité d'accéder à des capitaux additionnels et/ou dans des conditions favorables et si l'entreprise lève des capitaux en fonds propres, elle pourrait diluer l'intérêt des actionnaires dans l'entreprise; Accenture peut faire l'objet de critiques et de publicités négatives en raison du fait qu'elle est constituée en Irlande; outre ces risques, il existe des incertitudes et d'autres facteurs dont il est fait état dans la section intitulée « Facteurs de risque » dans le plus récent rapport annuel d'Accenture PLC, dans le document « Form 10-K » et d'autres documents soumis avec ou déposés par l'entreprise auprès de la Securities and Exchange Commission. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse s'appliquent uniquement en date du communiqué, et Accenture ne s'engage nullement à actualiser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ou à les conformer aux résultats réels ou aux changements des attentes d'Accenture.

