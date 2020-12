Accéléreration des procédures pour l'adoption du projet de loi n° 72

Le député de Chomedey, Guy Ouellette, s'est opposé à la motion à ce sujet.

LAVAL, QC, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le 9 décembre dernier, le Dr. Horacio Arruda a témoigné en commission parlementaire, ce qui a entre-autre permis de comprendre que le gouvernement a pris une décision politique et non relevant de la santé publique concernant le domaine de la restauration.

Pour renverser la chaleur, le gouvernement souhaite maintenant accélérer l'adoption du projet de loi n° 72, Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement des organismes du domaine de la sécurité publique.

Le projet de loi modifie diverses mesures concernant les permis d'alcool et les boissons alcooliques, ce qui aiderait grandement l'industrie de la restauration à se relever d'une situation créée par le gouvernement. « Je suis d'avis qu'il faut cesser de faire de la politique et aller de l'avant avec l'aide requise » soutient le député de Chomedey.

Or, le gouvernement refuse de prioriser le volet de la restauration en scindant le projet de loi. Dans les faits, le gouvernement profite de la position précaire des restaurateurs pour octroyer des pouvoirs supplémentaires à l'Unité permanente anti-corruption, ce qui n'a absolument rien à voir avec la crise de la COVID. « C'est un projet de loi fourre-tout dans lequel le gouvernement a inséré des articles qui permettront à l'UPAC de continuer à contourner les règles, de continuer à favoriser les amis de la direction et de continuer à ne pas rendre de compte aux parlementaires en matière de recrutement. Le ministère de la sécurité publique a même suspendu le processus de recrutement pour l'UPAC, sachant pertinemment bien qu'il avait l'intention de passer le PL72 en catimini. C'est de l'opportunisme pur et simple » dit le député Ouellette.

Dans les circonstances, le gouvernement a le devoir d'agir honnêtement envers la population et scinder son PL72, sinon, qu'il porte l'odieux de passer son PL72 sous bâillon pour favoriser l'UPAC dans une situation de pandémie.

«Le gouvernement est pernicieux. Il a attendu de se faire démasquer publiquement pour agir envers les restaurateurs. Il veut maintenant se servir des députés pour voter une loi qui permettrait de réparer ses propres dégâts, mais il refuse d'admettre que le projet de loi est un projet de loi inadéquat à la situation actuelle. Le gouvernement agit de mauvaise foi » affirme le député de Chomedey, Guy Ouellette.

