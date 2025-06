MONTRÉAL, le 26 juin 2025 /CNW/ - Vingt-trois bénéficiaires représentant vingt projets de la première série de projets des défis FABrIC ont été annoncés aujourd'hui. Tirant parti d'un investissement total de 35,6 millions de dollars, les 13,4 millions de dollars de financement fournis par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) appellent l'industrie des semi-conducteurs à innover dans le développement de produits et de processus pour renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie canadienne, de la santé au secteur automobile. Gérée par CMC Microsystèmes, FABrIC est une initiative de cinq ans, d'une valeur de 223 millions de dollars, visant à sécuriser l'avenir du Canada dans les semi-conducteurs.

Ce premier appel à Défis a été lancé en septembre 2024 et comprenait :

Développement de produits : pour développer et commercialiser de nouveaux capteurs avancés et d'autres produits à semi-conducteurs pour des secteurs stratégiques

Processus de fabrication : pour développer des capacités de fabrication de semi-conducteurs dans des technologies de base stratégiques (photonique, MEMS, quantique et semi-conducteurs composés) et les rendre largement accessibles à travers le Canada .

La réponse aux appels de propositions de la première ronde a été formidable et a suscité une participation pancanadienne : il y a eu 138 manifestations d'intérêt soumises de partout au Canada. La valeur totale des propositions dépassait 235 millions de dollars, soit plus que la valeur totale sur cinq ans de l'initiative FABrIC.

La sélection finale comprenait 20 projets provenant de tout le pays, dont douze au Québec, cinq en Ontario, deux en Colombie-Britannique et un en Alberta.

Les applications finales incluent certains des moteurs les plus importants de l'économie : datacom, santé et biotechnologie, aérospatiale, mobilité, fabrication avancée, technologies propres et énergie durable, ainsi que technologies de calcul et de détection quantiques. Chaque projet a un chemin clair vers la commercialisation.

Résumé des bénéficiaires du défi de la première série

Pour plus d'informations sur les projets soutenus, cliquez ici.

« L'écosystème canadien des semi-conducteurs est dynamisé », a déclaré Lynn McNeil, vice-présidente de FABrIC. « Les semi-conducteurs sont intégrés dans presque tous les aspects de la vie quotidienne et les secteurs qui alimentent notre économie en dépendent », a-t-elle poursuivi. « Des capteurs qui détectent des changements de santé aux puces optimisées qui exécutent des algorithmes d'IA de plus en plus complexes, la technologie des semi-conducteurs est cruciale. »

La chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs est l'une des plus grandes et des plus compliquées au monde. Elle repose sur des matériaux, des composants, des équipements de fabrication, une expertise et des processus hautement spécialisés pour concevoir, fabriquer, assembler, emballer et tester des puces finies. Notre expertise en photonique, MEMS, semi-conducteurs composés et technologie quantique offre au Canada l'opportunité de devenir un acteur important dans cette chaîne d'approvisionnement mondiale. »

Le rôle de FABrIC est de stimuler et d'accélérer ces opportunités.

Mme McNeil a également souligné les collaborations entre les entreprises et les organisations dans la première série de projets. « FABrIC ne se contente pas de soutenir des entreprises individuelles, elle crée un écosystème national de semi-conducteurs fort et collaboratif qui soutient l'innovation et la compétitivité dans tous les secteurs traditionnels sur lesquels repose l'économie canadienne. Les projets annoncés aujourd'hui permettront à l'industrie et aux universités travailler en partenariat pour développer de nouveaux produits et processus, ainsi que pour former et développer des professionnels qualifiés dont l'industrie a besoin pour réussir sur les marchés internationaux. »

Le président-directeur général de CMC Microsystèmes, Gordon Harling, a déclaré : « Depuis plus de 40 ans, CMC forme des étudiants pour l'industrie des semi-conducteurs au Canada et soutient l'innovation dans les laboratoires de recherche, les start-ups en phase de démarrage et les entreprises établies. Ce pays produit des ingénieurs talentueux et créatifs qui sont recrutés par des start-ups canadiennes et des entreprises de premier plan du monde entier. FABrIC alimente le développement industriel et garantit qu'il y a un flux constant de talents pour répondre aux besoins de l'industrie au Canada. »

FABrIC encourage la collaboration dans tout l'écosystème et renforce la résilience de notre chaîne d'approvisionnement. Cela est essentiel pour garantir que le Canada reste compétitif.

« L'innovation dans les semi-conducteurs est cruciale pour la sécurité nationale du Canada et joue un rôle vital dans la croissance économique et la compétitivité mondiale. Les investissements annoncés aujourd'hui par l'initiative FABrIC aideront les entreprises à travers le pays à se développer tout en créant des emplois bien rémunérés et en permettant le développement de la propriété intellectuelle (PI) fabriquée au Canada qui bénéficiera à l'ensemble de l'écosystème canadien des semi-conducteurs. » - L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Pour plus d'informations sur les défis à venir et d'autres ressources FABrIC, visitez https://fabricinnovation.ca/fr/challenges/, et abonnez-vous à l'infolettre FABrIC.

