TORONTO, le 15 mars 2023 /CNW/ - Accélérer souhaite la bienvenue au Groupe Volkswagen Canada inc. en tant que nouveau membre de la chaîne d'approvisionnement canadienne des véhicules zéro émission.

« Nous sommes ravis de voir le Groupe Volkswagen Canada inc. se joindre à nous alors que nous continuons à développer une solide chaîne d'approvisionnement des véhicules zéro émission au Canada, a déclaré Matthew Fortier, président et chef de la direction d'Accélérer. Le groupe Volkswagen s'est engagé à être un chef de file de la mobilité électrique et a reconnu l'importance du Canada dans l'industrie de la technologie des batteries, qui connaît une croissance rapide, comme en témoigne son choix de St. Thomas, en Ontario, pour sa première méga-usine à l'étranger dédiée à la fabrication de cellules de batteries. »

Alors que la demande de batteries de véhicules électriques et de matières premières servant à les produire continue de croître de manière exponentielle, les conditions idéales du Canada, notamment un approvisionnement à même le pays en matières premières, une main-d'œuvre qualifiée et un large accès à de l'électricité propre, deviennent de plus en plus attrayantes pour les acteurs mondiaux.

« Notre industrie évolue rapidement vers un avenir électrique, a déclaré Pierre Boutin, président et chef de la direction du Groupe Volkswagen Canada inc. Avec l'annonce que PowerCo. SE, une filiale de Volkswagen Group AG, construira une usine de fabrication de cellules de batteries au Canada, Volkswagen s'est placée sur la voie rapide en ce qui concerne l'industrie de l'approvisionnement en batteries au Canada et dans toute l'Amérique du Nord ».

La décision de Volkswagen de s'implanter au Canada représente un investissement d'ancrage important dans notre quête d'une industrie de véhicules zéro émission (VZE) et signale un pas en avant pour la chaîne émergente d'approvisionnement de batteries du Canada.

Accélérer convoque et coordonne les activités entre les secteurs privé et public et la société civile afin d'aider à créer une vision commune pour le Canada dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules zéro émission. Grâce à ce travail, les membres d'Accélérer tels que Volkswagen s'engagent à faire en sorte que le Canada soit un acteur clé dans les écosystèmes de VZE nord-américains et mondiaux.

La prochaine étape pour le Canada consiste à travailler avec les fabricants et les fournisseurs pour permettre des activités à valeur ajoutée en amont et en aval à mesure qu'une chaîne d'approvisionnement totalement intégrée est mise en place en Amérique du Nord, et pour renforcer notre capacité à développer, commercialiser et mettre à l'échelle les innovations au pays, y compris les innovations en matière de batteries.

À propos d'Accélérer

L'alliance Accélérer est une initiative nationale qui réunit des acteurs clés de la chaîne d'approvisionnement des véhicules zéro émission (VZÉ), de l'exploitation minière à la R et D des batteries, la commercialisation, les pièces et l'assemblage et l'infrastructure de charge. Accélérer permet à cette industrie émergente de collaborer, d'élaborer des stratégies et de faire progresser les priorités qui appuient le développement d'une chaîne d'approvisionnement des VZÉ au Canada.

Accélérer est une communauté en croissance rapide d'entreprises, d'organismes et qui représente tous les secteurs de la chaîne d'approvisionnement des VZÉ. Pour consulter une liste complète des membres d'Accélérer, visitez accelerervze.ca/les-membres/

Groupe Volkswagen Canada

Le Groupe Volkswagen Canada inc., dont le siège social est situé à Ajax, en Ontario, offre aux conducteurs canadiens des véhicules exceptionnels, ainsi qu'un service spécialisé par l'entremise mise de son réseau national de concessionnaires. Le groupe Volkswagen Canada Inc. est composé de trois marques : Volkswagen Canada, Audi Canada et Automobili Lamborghini Canada.



Le Groupe Volkswagen Canada inc. est une filiale de Volkswagen AG, dont le siège social est situé à Wolfsburg, en Allemagne, qui occupe le premier rang des fabricants d'automobiles et de véhicules commerciaux en Europe. Avec sa stratégie « TOGETHER 2025 », le Groupe établit son ambition de se démarquer en tant que chef de file mondial en matière de mobilité durable.

