TOKYO, 21 septembre 2021 /CNW/ - Le secrétariat de l'ICEF a annoncé le 17 septembre que le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) et la New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) du Japon accueilleront la 8e réunion annuelle du Innovation for Cool Earth Forum (ICEF2021), en ligne du 6 au 7 octobre.

ICEF2020 :https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106778/202109139949/_prw_PI1fl_HKkJJJJyn.jpg

Innovation for Cool Earth Forum (ICEF2021)



Le METI et la NEDO accueillent chaque année depuis 2014 le Innovation for Cool Earth Forum (ICEF), qui rassemble des personnalités internationales de premier plan à Tokyo afin de discuter de la façon de lutter contre le changement climatique grâce à l'innovation technologique.



La mission de l'ICEF est de favoriser la discussion et la collaboration entre les participants et de diffuser les dernières innovations de l'industrie en matière de technologies énergétiques et environnementales. en offrant un lieu où les experts peuvent partager leurs connaissances sur la façon d'aborder le plus grand défi environnemental du XXI e siècle.



Un comité directeur distingué, composé de membres de partout dans le monde, s'efforce de réunir les plus grands intellectuels pour élaborer un programme qui tient compte des forces du changement, tout en s'assurant que celles-ci sont fondées sur des données probantes solides.





Le METI et la NEDO accueillent chaque année depuis 2014 le Innovation for Cool Earth Forum (ICEF), qui rassemble des personnalités internationales de premier plan à afin de discuter de la façon de lutter contre le changement climatique grâce à l'innovation technologique. La mission de l'ICEF est de favoriser la discussion et la collaboration entre les participants et de diffuser les dernières innovations de l'industrie en matière de technologies énergétiques et environnementales. en offrant un lieu où les experts peuvent partager leurs connaissances sur la façon d'aborder le plus grand défi environnemental du XXI siècle. Un comité directeur distingué, composé de membres de partout dans le monde, s'efforce de réunir les plus grands intellectuels pour élaborer un programme qui tient compte des forces du changement, tout en s'assurant que celles-ci sont fondées sur des données probantes solides. Points saillants

Mouvements mondiaux favorisant l'innovation pour une société neutre en carbone



Dans le monde, une variété d'initiatives de l'industrie, du gouvernement et du milieu universitaire sont rapidement accélérées vers une société sans carbone. Les défis liés aux changements climatiques sont nombreux et variés, et tous les intervenants de la société, y compris le secteur privé et les gouvernements, sont appelés à prendre des mesures précises à court et à long terme perspective .





Mouvements mondiaux favorisant l'innovation pour une société neutre en carbone Dans le monde, une variété d'initiatives de l'industrie, du gouvernement et du milieu universitaire sont rapidement accélérées vers une société sans carbone. Les défis liés aux changements climatiques sont nombreux et variés, et tous les intervenants de la société, y compris le secteur privé et les gouvernements, sont appelés à prendre des mesures précises à court et à long terme . Aperçu

8 e rencontre annuelle du Innovation for Cool Earth Forum (ICEF2021)





8 rencontre annuelle du Innovation for Cool Earth Forum (ICEF2021) Thème

Vers la neutralité carbone d'ici 2050 : Accélérer le rythme de la décarburation mondiale





Vers la neutralité carbone d'ici 2050 : Accélérer le rythme de la décarburation mondiale Date

Du 6 au 7 octobre 2021, à 9 h (heure normale du Japon)* - minuit (UTC)*

*Toutes les séances et activités auront lieu au cours de la journée, heure normale du Japon, et seront diffusées en ligne.





Du 6 au 7 octobre 2021, à 9 h (heure normale du Japon)* - minuit (UTC)* *Toutes les séances et activités auront lieu au cours de la journée, heure normale du Japon, et seront diffusées en ligne. Lieu

Forum virtuel (en direct et sur demande)





Forum virtuel (en direct et sur demande) Co-organisateurs

Ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI)

New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)

Ministère des Affaires étrangères (MAE)

Ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT)

Ministère de l'Agriculture, de la Foresterie et des Pêches (MAFP)

Ministère de l'Environnement (MOE)





Ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) Ministère des Affaires étrangères (MAE) Ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT) Ministère de l'Agriculture, de la Foresterie et des Pêches (MAFP) Ministère de l'Environnement (MOE) Partenaires institutionnels

Agence internationale de l'énergie (AIE)

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)





Agence internationale de l'énergie (AIE) Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) Inscription

https://www.icef.go.jp/register/ (sans frais)





https://www.icef.go.jp/register/ (sans frais) Programme

https://www.icef.go.jp/program/

Le programme peut être modifié; l'information est mise à jour régulièrement.

Pour de plus amples renseignements, visitez le https://kyodonewsprwire.jp/attach/202109139949-O1-v5AFmJUn.pdf

SOURCE ICEF Secretariat

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Hyejin Kim, Secrétariat du ICEF (Médias), Tél. : +81-3-3510-3701, Courriel : [email protected] Pour toute demande de renseignements, visitez le https://www.icef.go.jp/press/., https://www.icef.go.jp/

Liens connexes

https://www.icef.go.jp/