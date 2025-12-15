Solutions Énergétiques Volta Canada (SÉVC) a obtenu 140 millions de dollars US (environ 194 millions CAD) du Fonds pour la résilience de la chaîne d'approvisionnement du ministère coréen de l'Économie et des Finances.

L'entreprise a sécurisé un financement total de 300 millions de dollars US (environ 416 millions CAD) de la part du gouvernement sud-coréen et d'institutions financières publiques, ce qui permettra d'accélérer la construction de son usine canadienne, située à Granby au Québec.

SÉVC contribuera à la stabilisation des chaînes d'approvisionnement locales en véhicules électriques et systèmes de stockage d'énergie par batterie en établissant la seule base de production de feuilles de cuivre pour batteries en Amérique du Nord.

GRANBY, Québec, le 15 déc. 2025 /CNW/ -- Solutions Énergétiques Volta Canada (« SÉVC ») annonce avoir été désignée « société de premier plan en matière de résilience de la chaîne d'approvisionnement », dans le cadre d'un programme organisé par le ministère sud-coréen de l'Économie et des Finances. L'entreprise recevra un financement du Fonds pour la résilience de la chaîne d'approvisionnement d'environ 140 millions de dollars américains (environ 194 millions CAD) à compter de la fin de l'année 2025 pour soutenir la construction en cours d'une installation de production de feuilles de cuivre pour batteries au Québec, au Canada.

l’usine canadienne de SÉVC

Solutions Énergétiques Volta Canada est une filiale de Solus Advanced Materials, une entreprise sud-coréenne spécialisée dans la conception de matériaux de pointe pour les industries des véhicules électriques et des écrans.

Le Fonds pour la résilience de la chaîne d'approvisionnement est un fonds stratégique public intergouvernemental établi pour répondre aux risques liés aux chaînes d'approvisionnement mondiales et soutenir la sécurisation stable des capacités d'approvisionnement et des bases de production à l'étranger pour des matériaux clés conformément à la « Loi-cadre sur le soutien à la résilience des chaînes d'approvisionnement pour la sécurité économique ». Lancé au deuxième semestre de 2024, le Fonds vise à renforcer les chaînes d'approvisionnement des principales industries nationales, comme les batteries rechargeables, les automobiles et les semi-conducteurs, et à favoriser de nouvelles industries. Il est géré par la Banque d'export-import de la Corée du Sud.

En plus des financements du Fonds, SÉVC a également levé des fonds supplémentaires pour son usine canadienne de feuilles de cuivre pour batteries, accélérant ainsi son expansion sur le marché nord-américain. Ainsi, SÉVC a obtenu un financement supplémentaire par l'entremise d'un prêt syndiqué de la Banque de l'export-import de la Corée du Sud et de la Banque de développement de la Corée du Sud, portant le financement total à 300 millions de dollars américains (environ 416 millions CAD) avec le financement existant de la Société d'assurance commerciale de la Corée du Sud (K-SURE) et d'Exportation et développement Canada (EDC).

Cette réalisation permet à SÉVC d'assurer la stabilité de la production dans son usine canadienne de feuilles de cuivre pour batteries et d'améliorer davantage ses installations et ses processus afin de répondre à la demande du marché nord-américain. La construction de l'usine située à Granby, au Québec, devrait être achevée et entrer en service au cours du deuxième semestre de 2026. Elle produira initialement 25 000 tonnes par an de feuilles de cuivre et prévoit d'étendre progressivement sa capacité à un maximum de 63 000 tonnes en fonction de la demande du marché. La production de masse devrait commencer en 2027.

La société mère, Solus Advanced Materials, a joué un rôle de premier plan parmi les principales entreprises sud-coréennes spécialisées dans les matériaux pour batteries rechargeables. Grâce à son expansion sur les marchés étrangers, elle rejoint les rangs de la chaîne d'approvisionnement mondiale des véhicules électriques. En 2019, l'entreprise a expédié sa première feuille de cuivre pour batteries depuis son usine basée en Hongrie, la seule base de production de feuilles de cuivre pour batteries en Europe. En 2022, elle a lancé la construction de son usine canadienne, devenant ainsi la première entreprise sud-coréenne à pénétrer le marché nord-américain.

À l'heure actuelle, Solus Advanced Materials est pratiquement la seule entreprise possédant des installations de production de masse de feuilles de cuivre pour batteries en Europe et en Amérique du Nord. Cette base de production locale offre à l'entreprise un avantage, comme la stabilité de l'approvisionnement à long terme, tout en jouant un rôle important pour la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'industrie des batteries.

Le cuivre, une matière première clé pour les feuilles de cuivre pour batteries, a récemment été désigné comme matériau stratégique dans de grands pays, notamment en Amérique du Nord, ce qui souligne son importance. Les entreprises de batteries reconnaissent de plus en plus la nécessité d'assurer la stabilité des fournisseurs locaux pour atténuer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement. L'usine de SÉVC est une base de production stratégique adaptée à cet environnement de marché et jouera un rôle crucial pour soutenir la stabilité de l'approvisionnement pour les entreprises sud-coréennes et mondiales de batteries qui exercent leurs activités en Amérique du Nord.

De plus, avec la hausse de la demande de systèmes de stockage d'énergie par batterie, le marché nord-américain connaît une augmentation rapide de la demande de feuilles de cuivre pour batteries, dont bénéficiera directement l'usine canadienne. Grâce à la croissance du marché et à l'augmentation des commandes de clients clés, l'entreprise prévoit que la part des ventes liées aux systèmes de stockage d'énergie par batterie représente 20 % de son chiffre d'affaires l'an prochain, alors que le pourcentage est inférieur à 5 % actuellement.

Un représentant de SÉVC soutien que, « dans un environnement d'investissement en mouvance, nous sommes fiers d'avoir pu assurer une base stable pour pénétrer le marché nord-américain, grâce à la confiance et au soutien complet du gouvernement sud-coréen et des grandes institutions financières, soutenues par le gouvernement, comme la Banque de l'export-import de la Corée, la Société d'assurance commerciale de la Corée, la Banque de développement de la Corée et Exportation et développement Canada. » Il ajoute : « grâce à nos produits à forte valeur ajoutée et à notre compétitivité technologique, nous renforcerons notre compétitivité sur les principaux marchés mondiaux et contribuerons à stabiliser la chaîne d'approvisionnement de l'industrie des véhicules électriques en Amérique du Nord. »

À propos de Volta Energy Solutions

Volta Energy Solutions (« VES ») est une filiale à l'étranger de Solus Advanced Materials, une société cotée au KOSPI basée en Corée du Sud et très présente dans le secteur des feuilles de cuivre pour batteries. VES a étendu son empreinte mondiale en établissant sa première usine de feuilles de cuivre pour batteries en Europe en 2018 et agit aujourd'hui comme société de portefeuille supervisant les activités mondiales de feuilles de cuivre pour batteries de Solus Advanced Materials, y compris Solutions Énergétiques Volta Hongrie (« SÉVH ») et Solutions Énergétiques Volta Canada (« SÉVC »). En réponse à la croissance rapide du marché des véhicules électriques (VÉ) en Amérique du Nord, VES a établi Solutions Énergétiques Volta Canada au Québec en 2022, marquant son entrée sur le marché nord-américain. Grâce à l'usine de feuilles de cuivre pour batteries de SÉVC au Québec, l'entreprise prévoit de renforcer ses bases commerciales sur le marché nord-américain des VÉ et de répondre de manière proactive à la demande du marché.

