Xplornet lance Xplore 50/10 Mbits/s ILLIMITÉ en régions rurales au Canada pour seulement 99,99 $ par mois

WOODSTOCK, NB, le 6 avril 2021 /CNW/ - Xplornet Communications inc., le plus important fournisseur de services à large bande axé sur les régions rurales au Canada, partage d'excellentes nouvelles pour les Canadiens des régions rurales qui recherchent des vitesses Internet plus rapides et plus de données. Aujourd'hui, Xplornet a lancé Xplore 50/10 ILLIMITÉ offrant des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 50 Mbits/s et des vitesses de téléversement allant jusqu'à 10 Mbits/s avec des données illimitées à pleine vitesse.

« Alors que la pandémie de COVID-19 a déplacé une grande partie de nos vies en ligne, les Canadiens des régions rurales demandent des services Internet qui suivent le rythme des plus grandes villes, a déclaré Allison Lenehan, président et chef de la direction de Xplornet. « Xplornet continue d'investir dans la mise à niveau de notre réseau à large bande afin d'assurer que les Canadiens des régions rurales restent connectés à leur famille, à leurs amis et à leur travail, peu importe où ils choisissent de vivre. »