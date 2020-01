Accelerate annonce les montants des distributions annuelles

CALGARY, le 31 déc. 2019 /CNW/ - Accelerate Financial Technologies Inc., (« Accelerate »), a communiqué aujourd'hui les montants des distributions annuelles de décembre 2019 concernant les fonds négociés en bourse (« FNB Accelerate »), énumérés ci-dessous inscrits à la Bourse de Toronto (« TSX »). La date ex-dividende des distributions annuelles de 2019 est le 30 décembre 2019. Les porteurs de parts inscrits de Accelerate au 31 décembre 2019 recevront des versements en espèces payables le 8 janvier 2020.

Voici les détails des montants finale des distributions par part:

Fonds Accelerate Symbole boursier Distribution

par part ($) Gain en capital annuel par

part ($) Distribution

totale par

part ($) Fréquence des

paiements Fonds de couverture à

rendement absolu Accelerate HDGE -- -- -- Annuel Fonds alternatif d'indicateurs

canadiens améliorés Accelerate ATSX 0.430844 -- 0.430844 Annuel Fonds alpha de capital

investissement Accelerate ALFA -- -- -- Annuel

Pour en savoir plus sur les FNB Accelerate, visiter https://accelerateshares.com.

À propos des FNB Accelerate

Des primes de performance, frais de courtage et autres frais pourraient être liés aux investissements dans les FNB Accelerate. Veuillez consulter les prospectus et les données à l'égard des FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement antérieur pourrait ne pas se reproduire dans l'avenir. Les parts des FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché et les frais de courtage réduiront le rendement.

À propos d'Accelerate Financial Technologies Inc.

Accelerate mène l'innovation en services financiers à titre de pionniers des FNB de capital investissement et fonds de couverture de calibre institutionnels à l'intention des investisseurs cherchant un rendement à long terme. Accelerate a été établie par une équipe qui a démontré ses capacités à gérer des fonds de couverture primés et qui perturbe le secteur de la gestion d'actifs en offrant à un coût sensiblement plus faible que ses concurrents des stratégies d'investissement de calibre institutionnel autrement réservées aux investisseurs fortunés.

SOURCE Accelerate Financial Technologies Inc.

Renseignements: Requêtes d'investissement : Communiquez avec Accelerate au numéro sans frais 1-855-892-0740 ou par courriel à [email protected]: Requêtes médiatiques : Communiquez avec Michael Lee Hing, Chef des opérations, Accelerate, 403-975-5294, [email protected]