CALGARY, AB, le 15 juin 2021 /CNW/ - Accelerate Financial Technologies Inc., (« Accelerate »), a communiqué aujourd'hui les montants de distributions trimestriel de juin 2021 concernant les fonds négociés en bourse (« FNB Accelerate »), énumérés ci-dessous inscrits à la Bourse de Toronto (« TSX »). La date ex-dividende des distributions est le 29 juin 2021. Les porteurs de parts inscrits de Accelerate au 30 juin 2021 recevront des versements en espèces payables le 8 juillet 2021.

Voici les détails des montants des distributions par part:

Fonds Accelerate Distribution

par nit ($) Symbole

TSX Rendement

de

distribution Fréquence

des

paiements Fonds de couverture à rendement absolu

Accelerate 0.10 HDGE 2,54% Trimestriel Fonds alternatif d'indicateurs canadiens

améliorés Accelerate 0.10 ATSX 1,78% Trimestriel Portefeuille FNB alternatifs UnChoix

Accelerate 0.10 ONEC 1.93% Trimestriel Fonds d'arbitrage Accelerate 0.17 ARB 2,47% Trimestriel

Pour en savoir plus sur les FNB Accelerate, visiter https://accelerateshares.com.

À propos des FNB Accelerate

Des primes de performance, frais de courtage et autres frais pourraient être liés aux investissements dans les FNB Accelerate. Veuillez consulter les prospectus et les données à l'égard des FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement antérieur pourrait ne pas se reproduire dans l'avenir. Les parts des FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché et les frais de courtage réduiront le rendement.

À propos d'Accelerate Financial Technologies Inc.

Accelerate est l'un des fournisseurs de solutions de placement de rechange les plus novateurs et les plus en croissance au Canada, avec une série de FNB alternatifs de calibre institutionnel pour les investisseurs qui recherchent la diversification et le rendement à long terme. Accelerate, c'est donner du pouvoir aux investisseurs.

Découvrir plus à www.AccelerateShares.com

