Academos lance son plaidoyer pour le droit de changer d'idée

Ton parcours, ta recette : un chemin différent pour chaque jeune

MONTRÉAL, le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - En mai dernier, Academos, en partenariat avec Desjardins, dévoilait le rapport GenZ qui révélait que plus d'un.e jeune sur quatre avait changé de choix de carrière depuis le début de la pandémie. On y apprenait également que 45 % des jeunes se disent assez ou très anxieux.ses au moment de faire leur choix de carrière. Face à ces constats, Academos lance aujourd'hui sa nouvelle campagne Ton parcours, ta recette qui vient mettre de l'avant des modèles de mentor.e.s ayant des parcours atypiques !

Toujours en collaboration avec Desjardins, Academos présente 8 mentor.e.s ayant tou.te.s eu des parcours différents et riches en expériences. L'objectif est de démontrer qu'il est possible de réussir et d'atteindre ses objectifs, même lorsqu'on change de voie ou de programme académique. Cette campagne vise ainsi à encourager les essais et les apprentissages sans stigmatiser les échecs, avec pour objectif de diminuer la pression exercée sur les jeunes et de réduire l'anxiété liée à leur choix de carrière.

8 témoignages pour inspirer les jeunes

Ton parcours, ta recette c'est 8 mentor.e.s qui parlent ouvertement de leurs échecs et des défis qu'ils et elles ont eu à surmonter afin d'inspirer les jeunes à persévérer. La campagne se déclinera de plusieurs façons, notamment par 3 épisodes de leur tout premier balado, 5 vidéos avec des mentor.e.s, une page Web où seront publiés des témoignages, une campagne de publicité avec des influenceur.euse.s et un atelier qui parlera du stress lié au choix de carrière présenté en classe.

Parmi les mentor.e.s, on pourra faire la connaissance de :

Claudia, qui a fait un retour aux études à 40 ans pour devenir conseillère en orientation après une carrière réussie en finance;

Jérémie, qui a essayé presque tous les métiers possibles, de conseiller en emploi à entrepreneur, pour finalement tirer profit de chacune de ses expériences dans son métier actuel en assurance.

Le mentorat : un incontournable

Toujours selon le rapport GenZ, 51 % des répondant.e.s croient qu'effectuer un stage ou une rencontre virtuelle avec un.e professionnel.le les aident à réfléchir leur choix de carrière. À l'ère du numérique, le mentorat offert via la plateforme virtuelle d'Academos est plus pertinent et nécessaire que jamais.

En plus de ces 8 modèles inspirants, Academos continue de promouvoir le mentorat via sa plateforme virtuelle qui permet de soutenir les jeunes dans leur réflexion quant à leur avenir. C'est d'ailleurs plus de 3 400 mentor.e.s qui sont disponibles pour discuter avec les jeunes, positionnant ainsi Academos comme un expert du mentorat virtuel auprès de la jeunesse québécoise.

Citations

« Avec plus d'un jeune sur quatre qui a changé de choix de carrière depuis la pandémie, Academos voit un besoin criant d'épauler les jeunes qui semblent se chercher plus que jamais. Notre campagne Ton parcours, ta recette vise à les rassurer et à les aider à s'orienter avec des modèles de professionnel.le.s ayant des parcours tout aussi variés qu'atypiques ! »

- Catherine Légaré, présidente-fondatrice d'Academos.

« Il n'y a pas qu'un seul chemin pour atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves. Chez Desjardins, nous tenons à être là en ces périodes où les premières fois se multiplient et où les choix sont parfois difficiles. Nous sommes très fiers de faire équipe avec Academos pour aider les jeunes à découvrir différents métiers et à explorer des parcours qui deviendront les leurs. »

- Guy Cormier, parrain d'Academos et président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

À propos d'Academos

Fondé en 1999, Academos est un organisme à but non lucratif qui connecte les jeunes de 14 à 30 ans avec la réalité du monde du travail grâce à une application de mentorat virtuel qui leur permet de dialoguer gratuitement avec des milliers de professionnel.le.s passionné.e.s par leur métier, leur permettant de trouver la carrière qui leur correspond vraiment et de concrétiser un projet de vie professionnelle épanouissant. Academos offre aussi la possibilité aux jeunes de 18 ans et plus de faire un stage d'un jour avec les mentor.e.s présent.e.s sur la plateforme.

