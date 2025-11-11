La nouvelle plateforme aide les entreprises à combler l'écart en matière de renseignements de qualité, en accélérant le débogage de 50 %, en accélérant la mise en œuvre des fonctionnalités de 30 % et en réalisant des gains de productivité de 30 % dans l'ensemble des équipes de livraison.

SAN FRANCISCO, 11 novembre 2025 /CNW/ - Abstracta, un chef de file mondial de la transformation de l'IA pour l'ingénierie axée sur la qualité, annonce le lancement d'Abstracta Intelligence, sa nouvelle plateforme de livraison de logiciels alimentée par l'IA qui améliore la livraison de logiciels grâce à des renseignements mesurables et centrés sur l'humain.

Le défi : corriger les lacunes en matière de renseignements de qualité

L'IA transforme la conception des logiciels. Elle rédige des codes, génère des tests et favorise même la prise de décisions. Pourtant, elle crée souvent un faux sentiment de confiance.

Selon une étude menée par le MIT en 2025, bien que 84 % des développeurs utilisent ou prévoient d'utiliser l'IA pour le codage, seulement 33 % d'entre eux font confiance à ses résultats. Parallèlement, 42 % des entreprises ont abandonné leurs initiatives d'IA (Gartner, 2025) en raison d'attentes non satisfaites et de défis d'intégration.

Ce fossé entre ce que l'IA produit et ce que les équipes ont besoin pour prendre des décisions de livraison sécuritaires et alignées sur la valeur est ce qu'Abstracta appelle les lacunes en matière de renseignements de qualité.

Corriger les lacunes : Voici Abstracta Intelligence

Abstracta Intelligence intègre des cadres, des copilotes et des agents conscients du contexte à un modèle de services éprouvé pour mettre en œuvre l'IA dans le cadre du processus d'assurance de la qualité. La plateforme s'adapte aux systèmes et aux pipelines de chaque entreprise, combinant l'automatisation et l'expertise humaine pour assurer une adoption sécuritaire et mesurable.

La plateforme s'intègre parfaitement aux systèmes d'entreprise, aux outils et aux écosystèmes d'IA existants au moyen du protocole Model Context Protocol (MCP), élargissant leur contexte, leur fiabilité et leur traçabilité pour une livraison axée sur la qualité.

À la base, Tero, le cadre à source ouverte d'Abstracta pour les agents d'IA, alimente Abstracta Intelligence, qui s'appuie sur celui-ci avec des agents d'IA spécifiques au domaine, la gouvernance et des conseils d'experts pour aider les entreprises à adopter l'IA à grande échelle de façon responsable.

Ce qui rend Abstracta Intelligence unique

Abstracta Intelligence comble les lacunes en matière de renseignements de qualité en reliant trois couches fondamentales : les systèmes, le contexte et les gens. La plateforme met en relation les outils et les environnements de livraison (Jira, Postman, Playwright/Selenium, pipelines CI/CD, AS/400, systèmes bancaires de base, etc.) et un niveau de compréhension alimenté par l'IA (génération améliorée par récupération d'information + requêtes) et les connaissances des développeurs et des équipes responsables de la qualité. Cette combinaison transforme l'activité d'IA en flux de travail explicables, en mesures d'impact et en renseignements prêts pour un audit qui orientent des décisions responsables et alignées sur la valeur en matière de livraison de logiciels.

Son caractère unique réside dans la façon dont elle combine trois composantes de base en un seul modèle intégré :

Cadre Tero : Une base ouverte pour créer des agents d'IA pour l'assurance de la qualité et la prestation de services, connectés à de véritables outils et données d'entreprise.

Une base ouverte pour créer des agents d'IA pour l'assurance de la qualité et la prestation de services, connectés à de véritables outils et données d'entreprise. Expérience d'IA (AIX) : Des programmes d'adoption structurés qui aident les équipes à intégrer l'IA de façon efficace et responsable, avec le bon équilibre entre l'habilitation et la gouvernance.

Des programmes d'adoption structurés qui aident les équipes à intégrer l'IA de façon efficace et responsable, avec le bon équilibre entre l'habilitation et la gouvernance. Tableau de bord des répercussions : Visibilité en temps réel sur les gains de temps, les défauts évités et les améliorations de la vitesse de livraison.

Ensemble, ces composants font d'Abstracta Intelligence la seule plateforme de bout en bout qui intègre l'IA en toute sécurité dans le pipeline de livraison, avec une transparence, une traçabilité et un RCI mesurable.

Principales répercussions des projets pilotes dans le monde réel

Débogage 50 % plus rapide : Les équipes bancaires ont résolu les incidents deux fois plus rapidement en repérant les défaillances plus tôt, en réduisant la pression sur le carnet de commandes et en améliorant la fiabilité.

Les équipes bancaires ont résolu les incidents deux fois plus rapidement en repérant les défaillances plus tôt, en réduisant la pression sur le carnet de commandes et en améliorant la fiabilité. Lancement de fonctions 30 % plus rapide : Les équipes de technologie financière ont automatisé les validations pour raccourcir les cycles de diffusion sans compromettre la conformité.

Les équipes de technologie financière ont automatisé les validations pour raccourcir les cycles de diffusion sans compromettre la conformité. Gain de productivité de 30 % : Dans tous les secteurs, les ingénieurs ont gagné des heures en évitant le travail répétitif, de la génération de tests à la documentation des systèmes, libérant ainsi du temps pour le développement et l'innovation de plus grande valeur.

Perspective de la direction

Sofía Palamarchuk, cochef de la direction d'Abstracta :

« Les chefs des technologies de l'information et les chefs de la technologie nous disent que leur plus grand défi est de faire croître l'IA en toute sécurité tout en démontrant le RCI. Avec Abstracta Intelligence, les entreprises bénéficient d'une productivité jusqu'à 30 % plus élevée et d'une adoption plus sécuritaire, sans perdre l'expertise humaine qui définit les logiciels de qualité.

Notre objectif est que, pour 90 % des problèmes de qualité récurrents, comme les bogues difficiles à reproduire, les données incohérentes ou les environnements instables, les équipes aient des agents d'IA qui les résolvent, ce qui leur permettra d'économiser jusqu'à 70 à 80 % de leur temps. Abstracta Intelligence incarne cette vision tout en gardant les humains au cœur des préoccupations. »

Vision stratégique

Depuis près de deux décennies, Abstracta jouit de la confiance des banques, des entreprises de technologie financière et des entreprises mondiales, dont Broadcom, BBVA, Santander, Pernod Ricard et Shutterly, pour améliorer la vitesse de lancement, la couverture de l'automatisation des tests et l'efficacité opérationnelle.

Avec Abstracta Intelligence, l'entreprise dirige une nouvelle ère de renseignements de qualité, où la rapidité, la fiabilité et l'innovation axée sur l'humain définissent la livraison des logiciels.

À propos d'Abstracta

Fondée en Uruguay en 2008, Abstracta est un chef de file mondial de l'ingénierie de la qualité des logiciels et de la transformation de l'IA. Exploitant des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, au Chili, en Uruguay et en Colombie, Abstracta s'associe à des chefs de file de l'industrie comme Microsoft, Datadog, Tricentis et Perforce, ce qui permet aux entreprises de créer plus rapidement des logiciels de qualité plus intelligents.

Pour en savoir plus, visitez le site https://abstracta.us et suivez @Abstracta sur LinkedIn et @AbstractaUS sur X.

