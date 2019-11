Absorb Software remporte le prix du choix de la rédaction de PCMag

Les rédacteurs du magazine accordent à Absorb LMS les meilleures notes et affirment que la plateforme infonuagique est « la solution de gestion de l'apprentissage clé en main la plus attrayante et la plus fonctionnelle que nous ayons testée »

CALGARY, Alberta, 26 novembre 2019 /CNW/ - Absorb Software, fournisseur d'Absorb Learning Management System (LMS), un système de gestion de l'apprentissage, et du nouveau logiciel Absorb Infuse, a annoncé aujourd'hui que l'entreprise a remporté le prestigieux Editor's Choice Award (prix du choix de la rédaction) de PCMag, la plus importante distinction décernée par la publication.

Les rédacteurs de PCMag ont accordé à Absorb LMS une note de 4,5/5, soit « Excellent », notamment grâce à l'interface utilisateur de la plateforme qu'ils considèrent comme étant la meilleure de la catégorie, au support mobile hors pair offert par la plateforme et à une liste étendue de fonctionnalités allant du jeu au commerce électronique intégré. Selon William Fenton et Molly K. McLaughlin, « Absorb LMS est la solution de gestion de l'apprentissage clé en main la plus attrayante et la plus fonctionnelle que nous ayons testée ».

Le prix du choix de la rédaction de PCMag s'ajoute à une liste croissante de récompenses remises pour Absorb LMS. En effet, la plateforme de la société a récemment obtenu la note globale la plus élevée parmi les fournisseurs dans le rapport sur l'apprentissage organisationnel de la plateforme Gartner Peer Insights intitulé « Voice of the Customer ». Absorb a également été nommé dans le palmarès des 20 meilleures entreprises de système de gestion de l'apprentissage ou de portail d'apprentissage de l'industrie de la formation cette année.

« C'est un honneur d'avoir remporté le prix du choix de la rédaction 2019 », a déclaré Mike Owens, chef de la direction d'Absorb. « PCMag est l'une des publications technologiques les plus respectées de l'industrie, et le fait d'être reconnu par les meilleurs rédacteurs comme une solution hors pair est une autre grande réussite pour notre équipe. Cette distinction confirme notre succès continu sur le marché et le fait que nous fournissons un système de gestion de l'apprentissage de premier ordre offrant une expérience utilisateur remarquable. »

Un chef de file de confiance en matière d'examens techniques indépendants, PCMag a vanté Absorb LMS pour ses capacités en matière de production de rapports intelligents. Les rédacteurs ont noté que la plateforme est dotée de filtres intelligents robustes qui permettent aux administrateurs de produire un nombre illimité de rapports hautement personnalisés en s'appuyant sur les rôles et les données précises des individus. Les résultats peuvent être partagés dans divers formats ou automatiquement par l'intermédiaire de courriels personnalisés conçus spécifiquement pour différents groupes et services au sein d'une même organisation.

Le rapport reconnaît que « l'approche d'Absorb à l'égard des utilisateurs est également novatrice sur le plan de la conception » et que le LMS est « extrêmement généreux dans sa prise en charge des vidéos et des différents types de fichiers… puisqu'il accepte tous les fichiers standards les plus répandus ». Parmi les autres avantages cités, mentionnons les suivants :

comprend des plans dédiés à la formation interne et externe;

comprend près de deux douzaines de langues d'apprentissage et de localisations;

comprend des applications secondaires utiles pour les appareils Android et iOS;

comprend un module optionnel Mercury pour ajouter des panneaux d'affichage, des sondages et des concours.

Vous trouverez le rapport complet de PCMag sur Absorb LMS ici.

À propos d'Absorb Software

Absorb Software est une société de technologie d'apprentissage établie à Calgary, en Alberta, au Canada, possédant des bureaux à Londres, Dublin, Shanghai, Sydney, Boston, Tampa et Salt Lake City. Absorb offre Absorb Infuse, la première plateforme LXP (plateforme d'expérience d'apprentissage), proposant une véritable expérience d'apprentissage immersive, ainsi que son produit phare, Absorb LMS, un système de gestion de l'apprentissage primé à l'avant-garde de l'industrie destiné aux entreprises, aux universités, aux organismes gouvernementaux et aux agences à but non lucratif de partout dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.absorblms.com, ou suivez la société sur LinkedIn, Facebook, ou Twitter.

