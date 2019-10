Absorb Software reçoit l'évaluation globale la plus élevée parmi les fournisseurs selon le rapport de Gartner Peer Insights sur l'apprentissage en entreprise, qui s'intitule « Voice of the Customer »

La société de système de gestion de l'apprentissage (LMS) termine première pour le service et le soutien; sa solution est la seule à recevoir un 100 % pour le critère « intention de recommandation » (Willingness to Recommend)

CALGARY, Alberta, 16 octobre 2019 /CNW/ - Absorb Software, le prestataire du système de gestion de l'apprentissage (Learning Management System -- LMS) Absorb et du tout nouveau produit Absorb Infuse, annonce aujourd'hui que la société a été saluée dans le rapport 2019 sur l'apprentissage en entreprise de Gartner Peer Insights, lequel s'intitule « Voice of the Customer ». Le rapport reconnaît les fournisseurs obtenant les meilleurs scores auprès des clients qui soumettent leur évaluation par l'entremise du portail Gartner Peer Insights, une plate-forme gratuite de notation et d'évaluation par les pairs conçue pour les responsables des logiciels et des services en entreprise.

Selon les commentaires et les notes des sociétés qui utilisent ces produits et dont les revenus dépassent les 50 millions $, et aussi de celles qui ont fait l'achat, l'implantation ou l'utilisation de la plate-forme, Absorb Software a obtenu l'indice de performance globale le plus élevé comparativement aux autres fournisseurs du marché de l'apprentissage en entreprise, récoltant en tout 4,4 étoiles sur 5. De plus, parmi les 8 fournisseurs évalués dans le rapport, Absorb Software est le seul du lot à obtenir un 100 % pour le critère « intention de recommandation » (Willingness to Recommend) et termine premier pour le service et le soutien.

« Bon nombre de nos clients nous disent s'être tournés vers Absorb en raison de notre service à la clientèle supérieur, et nous croyons que les résultats de ce rapport confirment la valeur de notre engagement, qui vise à offrir une expérience utilisateur exceptionnelle », soutient Mike Owens, chef de la direction à Absorb. « Nous voulons remercier notre clientèle d'avoir partagé sa rétroaction et ses précieux commentaires à l'aide de Gartner Peer Insights. Nous reconnaissons que l'apprentissage en entreprise est essentiel pour stimuler l'innovation et la transformation numérique, et nous sommes déterminés à soutenir les organisations avec des technologies qui apportent les connaissances, les compétences et la souplesse nécessaires pour les aider à demeurer à la fine pointe. »

Un exemplaire complet et gratuit du rapport « Voice of the Customer » de Gartner Peer Insights est accessible ici. Vous trouverez ci-dessous quelques extraits des évaluations prises en compte pour établir le classement, lequel s'appuie sur un total de 14 évaluations, en date du 31 août 2019 :

« Mis à part le degré élevé de productivité, Absorb LMS nous a conquis grâce à ses capacités d'intégration. Nous pouvons, sans le moindre accroc, y relier tous les programmes tiers nécessaires », ingénieur en logiciels au sein de l'industrie des services.

« Absorb offre un LMS complet facile à administrer et à personnaliser pour votre entreprise. Il est facile d'établir des formations, d'inscrire des utilisateurs et de former les nouveaux administrateurs », responsable d'équipe des communications et de la formation au sein de l'industrie des médias.

« Nous devions former rapidement nos employés en vue d'un audit de certification ISO. Nous avons mis sur pied et déployé 87 cours, donnant lieu à plus de 4 300 inscriptions d'utilisateurs; 400 réussites par jour (durant les 5 premiers jours); et plus de 21 000 avis par courrier électronique générés par le système. Celui-ci a fonctionné sans faille », gestionnaire de projets de R et D au sein du secteur manufacturier.

Absorb Software célèbre une série d'acquisitions récentes qui ont élargi la portée mondiale de la société au sein du marché grandissant de la technologie d'apprentissage. Avec l'appui de Silversmith Capital Partners, Absorb Software a ajouté les marques Torch LMS et eLogic Learning à son portefeuille, alors que d'autres ajouts sont prévus.

Les évaluations compilées par Gartner Peer Insights sont des opinions subjectives de chaque utilisateur final selon ses propres expériences; elles n'expriment pas l'opinion de Gartner ni de ses sociétés affiliées.

Source : Gartner, Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Corporate Learning, Peer Contributors, 3 octobre 2019.

À propos d'Absorb Software

Absorb Software est une société de technologie d'apprentissage établie à Calgary, en Alberta, au Canada. Elle compte des bureaux mondiaux à Londres, Dublin, Shanghai, Sydney, Boston, Tampa et Salt Lake City. Absorb offre Absorb Infuse, la première plate-forme LXP (Learning Experience Platform) qui propose une véritable expérience d'apprentissage immersive, ainsi que son produit phare, Absorb LMS, un système de gestion de l'apprentissage primé à l'avant-garde de l'industrie destiné aux entreprises, aux universités, aux organismes gouvernementaux et aux agences à but non lucratif de partout dans le monde. Apprenez-en plus à l'adresse www.absorblms.com ou suivez la société sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.

À propos de Silversmith Capital Partners

Fondée en 2015, Silversmith Capital Partners est une société d'investissement de croissance établie à Boston ayant 1,1 milliard $ en capital sous gestion. La mission de Silversmith est de s'associer aux meilleurs entrepreneurs et de les soutenir afin d'assurer la croissance de sociétés profitables dans les secteurs de la technologie et des soins de santé. La société cherche à investir de 15 millions $ à 75 millions $ par entreprise. Parmi les investissements représentatifs, mentionnons ActiveCampaign, Centauri Health Solutions, Digital Map Products, Impact, LifeStance Health, MediQuant, Nordic Consulting Partners et Validity. Collectivement, les partenaires cumulent plus de six décennies d'expérience en matière d'investissement. Ils ont siégé au conseil d'administration de nombreuses sociétés en croissance, y compris Ability Network, Dealer.com, Liazon, Liberty Dialysis, MedHOK, Net Health, Passport Health, SurveyMonkey et Yapstone. Pour obtenir plus d'information, visitez le www.silversmithcapital.com.

