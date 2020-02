Absorb Software, en pleine croissance, délocalise son siège social pour s'y adapter

Souhaitant avoir les coudées franches et à la faveur d'un bail pluriannuel, le fournisseur du système de gestion de l'apprentissage (LMS) à la pointe du secteur se réinstalle dans le TELUS Sky au centre-ville de Calgary

CALGARY, Alberta, 13 février 2020 /CNW/ - Absorb Software, fournisseur du système de gestion de l'apprentissage (SGA) Absorb et du tout nouveau Absorb Infuse, a annoncé aujourd'hui la relocalisation de son siège social dans TELUS Sky, la nouvelle tour à usage mixte au centre-ville de Calgary. Cette décision, qui l'a vue signer un bail locatif d'espace bureaux dans la nouvelle tour de 60 étages qui devrait s'ouvrir à la fin de ce mois-ci, un bail pluriannuel couvrant 7 430 mètres carrés (80 000 pieds carrés), s'inscrit dans le prolongement d'une année de croissance remarquable pour Absorb.

Commentant la nouvelle donne, Mike Owens, chef de la direction d'Absorb, a déclaré : « Calgary a été une véritable terre d'accueil pour Absorb, et comme notre entreprise s'est développée si rapidement ces dernières années, il était temps pour nous d'emménager dans des locaux mieux adaptés aux besoins de notre équipe actuelle et à la trajectoire prévue de notre croissance. Nous sommes ravis de pouvoir rester dans la région et poursuivre notre expansion tout en fournissant à nos clients les solutions à la pointe du secteur. En déménageant dans cette tour unique et impressionnante, un jalon transformateur pour la ville, nous disposerons par ce fait non seulement des équipements technologiques nécessaires pour soutenir l'expansion d'Absorb, mais aussi de quoi attirer et fidéliser les talents exceptionnels. »

« Alors que Calgary est en passe de devenir un important centre technologique au Canada, le TELUS Sky, par sa conception, dépassera les attentes des secteurs créatifs et technologiques en croissance de la ville », a déclaré Roz McQueen, directrice de la location chez Westbank, développeur du TELUS Sky en partenariat avec Allied et TELUS. « Nous sommes ravis d'accueillir Absorb au TELUS Sky, sachant que la société tirera pleinement parti des équipements et aménagements que l'immeuble a à offrir. En plus d'être le domicile de la société, son nouveau lieu de travail, le TELUS Sky peut aussi en venir à héberger ses talents internationaux, grâce aux offres de logements meublés, à court ou à long terme, aux étages 30 à 58. »

Conçu par Bjarke Ingels Group (BIG), cabinet d'architecture mondial, le TELUS Sky, un projet de bâtiment certifié LEED Platine, offre au centre-ville de Calgary des espaces de travail ultramodernes. Dès le hall d'entrée, le TELUS Sky déploie un mur vert vivant, et son atrium de 11 étages, qui sert à assainir l'air 100 % frais dans le bâtiment, se conjugue avec les fenêtres ouvrantes et les sources de lumière naturelle pour contribuer au bien-être sur le lieu de travail.

Absorb occupera cinq niveaux offrant un espace de travail à aire ouverte avec des balcons aux étages 20, puis de 22 à 25, et aura accès au centre de bien-être et aux formules d'alimentation saine de l'immeuble. Son bail de location commerciale dans le TELUS Sky porte à 60 % le total de l'espace loué, alors que l'immeuble s'apprête à ouvrir ses portes vers la fin du mois de février 2020.

À propos d'Absorb Software

Absorb Software est une société de technologie d'apprentissage, établie à Calgary, en Alberta, au Canada, et disposant de filiales mondiales à Londres, Dublin, Shanghai, Sydney, Boston, Tampa et Salt Lake City. Absorb offre Absorb Infuse, la première plateforme LXP (Learning Experience Platform), une véritable expérience d'apprentissage immersive, et son produit phare primé, Absorb LMS, un système de gestion de l'apprentissage, à la pointe du secteur, destinés tous deux aux entreprises, aux établissements d'enseignement supérieur, aux organismes gouvernementaux et aux agences à but non lucratif dans le monde entier. Apprenez-en plus à l'adresse www.absorblms.com, ou suivez l'actualité de la société sur LinkedIn, Facebook et Twitter.

À PROPOS DU TELUS SKY

TELUS Sky, conçu par le groupe Bjarke Ingels, est un gratte-ciel à usage mixte, une vitrine LEED Platine et un projet transformateur pour Calgary. Outre l'espace de travail créatif du projet, le TELUS Sky offre sur 28 étages à vocation résidentielle 326 logements séjours de courte ou de longue durée, créant un milieu qui se veut actif et dynamique 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine et de l'année. Étant ainsi, le TELUS Sky est à la fois un immeuble à plusieurs couches et holistique, une œuvre d'art totale, conçu par Bjarke Ingels pour doter la ligne d'horizon de Calgary d'un nouveau point de repère et dont la facture architecturale unique ressort aussi d'une installation artistique de l'auteur/artiste Douglas Coupland, intitulée Northern Lights, entièrement programmable qui s'étend sur toute la longueur des façades nord et sud. Faisant usage d'un éclairage DEL intégré tout autour de chaque cadre de fenêtre ou « pixel » du bâtiment, Coupland a su créer une série de séquences d'animation qui illumineront le projet.

À PROPOS D'ALLIED

Allied est l'un des principaux propriétaires, gestionnaires et promoteurs (i) d'espaces de travail urbains distinctifs dans les plus grandes villes du Canada et (ii) de centres de données urbains à forte densité de réseau, situés à Toronto et formant la plateforme de connectivité mondiale du Canada. Les activités d'Allied consistent à fournir aux entreprises du savoir des environnements urbains différenciés qui favorisent la créativité et la connectivité.

À PROPOS DE WESTBANK

Westbank, au cœur de la mission, s'attache à créer un ensemble d'œuvres dont la facture artistique, de haut degré, contribue au maintien des villes fortement orientées vers l'équitabilité et la beauté. Active dans tout le Canada et aux États-Unis, Westbank y poursuit une grande diversité de projets notamment dans les domaines suivants : résidentiel, hôtelier, commerce de détail, espace de travail, location, système énergétique collectif, logement abordable et art public. Établie en 1992 et disposant de bureaux à Vancouver, Toronto, Hong Kong, Seattle et Tokyo, Westbank, l'un des principaux promoteurs d'Amérique du Nord, vante un carnet de projets achevés ou en cours de développement chiffrés à plus de 25 milliards de dollars. Animée par la conviction que la beauté et la culture, sous toutes leurs formes et selon les définitions les plus larges, sont essentielles à la vie humaine, Westbank, en s'engageant pleinement dans la lutte pour la beauté et la culture, ses efforts créateurs, a évolué ont évolué en dépassant les contours d'une société de développement immobilier traditionnelle pour devenir une société à vocation culturelle.

