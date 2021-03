Absolunet ouvre un premier bureau en Europe

La firme québécoise spécialisée en commerce électronique et en transformations numériques poursuit sa croissance avec une présence en Irlande.

MONTRÉAL et CORK, Irlande, le 4 mars 2021 /CNW Telbec/ - Absolunet confirme l'ouverture d'un bureau européen à Cork en Irlande, 5 ans après l'ouverture de son premier bureau aux États-Unis. La firme québécoise de service-conseil en commerce électronique et en transformation numérique compte désormais près de 300 employés, dont plus de 80 % travaillent au Québec.

Les multinationales représentent désormais plus de 30 % de la clientèle de la firme.

« Alors que nos clients continuent de croître et d'évoluer grâce au numérique, nous évoluons avec eux, y compris en Europe et au Royaume-Uni », déclare Charles Desjardins, PDG d'Absolunet. "L'Irlande semble merveilleusement compatible avec la culture Absolunet, ainsi qu'avec nos plans d'élargir notre empreinte européenne et d'exporter notre savoir-faire. »

Fondée en 1999 à Boisbriand en tant qu'agence numérique, ensuite en commerce électronique, Absolunet est aujourd'hui une société de service-conseil en transformation numérique et en commerce électronique qui aide les marques, fabricants, distributeurs et détaillants nord-américains et européens avec 3 spectres d'intervention;

« Notre expansion en Europe a fait l'objet de discussions fréquentes avec nos partenaires , qui ont été un élément clé de notre croissance. Notre approche Agile à l'accélération de la maturité numérique de nos clients, notre maîtrise de plusieurs langues, notre expertise PIM et en expérience client , de la gestion du changement et notre portfolio ont tous contribué à la croissance de nos clients depuis plusieurs années, ajoute M. Desjardins. « Nous avons un an d'avance sur notre plan de croissance, en partie grâce à l'accélération massive de l'adoption du numérique provoquée par la pandémie. ».

Les opérations européennes d'Absolunet seront dirigées par Chandan Raj, directeur principal de programme. M. Raj a auparavant dirigé la mise en place de la stratégie digitale mondiale chez Johnson Controls et a géré la transformation numérique de la Cork University Business School.

« La méthodologie et l'approche Absolunet aident les grandes entreprises à accélérer leurs initiatives numériques et à devenir plus agiles dans le processus », déclare Raj, qui a débuté sa carrière en tant qu'analyste en génie logiciel chez Accenture. « Cette approche a déjà aidé nos clients à générer des centaines de millions de dollars de revenus en ligne, en plus de combler l'écart numérique par rapport à ce que leurs utilisateurs, leurs unités d'affaires et leurs clients s'attendent d'eux."

Un besoin urgent de développeurs et d'experts eCommerce, web et marketing.

Afin de poursuivre sa croissance, Absolunet cherche à combler près de 40 postes et 20 rôles, dont :

À propos d'Absolunet :

Absolunet est une firme de service-conseil spécialisée dans le commerce électronique et les transformations numériques. Nous aidons les marques, les distributeurs et les détaillants à accélérer leur transformation numérique, à combler l'écart eCommerce et à placer leurs clients au cœur de l'expérience, de manière rentable.

