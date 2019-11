Absence d'affiche de la Politique d'exactitude des prix - Jysk Linen'n Furniture inc. plaide coupable

QUÉBEC, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que l'entreprise Jysk Linen'n Furniture inc. a plaidé coupable, le 4 septembre 2019, à des accusations portées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. Elle devra payer des amendes totalisant 6 000 $.

L'Office lui reprochait de ne pas avoir affiché la Politique d'exactitude des prix en mai 2017, à ses magasins de Brossard et de Laval, conformément au Décret concernant la Politique d'exactitude des prix pour des commerçants utilisant la technologie du lecteur optique.

Le siège social de Jysk Linen'n Furniture inc. est situé à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique.

Un rappel des règles sur l'indication et l'exactitude des prix

Au Québec, la Loi sur la protection du consommateur impose aux commerçants d'apposer une étiquette de prix sur chacun des biens offerts à la vente dans leur établissement. Un commerçant peut toutefois se prévaloir de l'exemption permise par règlement, pourvu qu'il respecte certaines obligations, notamment celles d'indiquer le prix et la description du produit sur une étiquette située à proximité du bien, de placer des affiches décrivant la Politique d'exactitude des prix à proximité des caisses ainsi que dans un endroit bien en vue de l'établissement et d'appliquer cette politique en cas d'erreur de prix à la caisse.

Le site Web de l'Office : un outil incontournable

Vous trouverez de l'information sur une foule de sujets de consommation dans le site Web de l'Office. Il comprend des conseils et des renseignements utiles pour les consommateurs et les commerçants qui font des affaires au Québec. Il s'agit aussi d'un outil pratique que vous pouvez consulter sur votre appareil mobile lorsque vous êtes en magasin.

