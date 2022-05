Situé dans le hall 3, le stand impressionnant d'Absen (#N350) servira également de studio de production virtuel, reflétant le rôle de plus en plus important que jouent les studios virtuels équipés de DEL dans les productions cinématographiques et télévisuelles, ainsi que dans le secteur des entreprises et des rencontres, des incitatifs, des conférences et des expositions (MICE).

Mis au point en collaboration avec divers partenaires, le studio virtuel d'Absen présentera les solutions du fabricant pour les produits à DEL destinés aux événements filmés et virtuels, en plus de fournir une scène pour les tournages, les discussions de groupe et d'autres événements en direct incontournables pendant l'exposition. Absen s'est tourné vers L&L pour la conception de la scène, tandis que Brompton Technology s'occupera du traitement des images. Les caméras seront fournies par ARRI et le suivi des caméras sera effectué par Stype.

Absen fera un certain nombre de présentations « Aperçu de l'avenir » tout au long du salon, y compris un survol des nouveaux produits intitulé « Lancement printanier » le mercredi 11 mai à 11 h 30 et le vendredi 13 mai à 15 h; une présentation « Solutions de production virtuelle » aura lieu à 15 h le mardi, et les visiteurs trouveront de l'inspiration avec la présentation « L'avenir du micro-DEL » le jeudi 12 mai à 15 h. Enfin, une discussion de groupe sur les studios virtuels et de réalité étendue aura lieu le jeudi à 10 h 30. Les visiteurs pourront également écouter chaque partenaire faire une courte présentation tout au long de l'exposition.

L'exposition ISE sera également l'occasion du lancement international des dernières séries DEL d'Absen, y compris les produits à mini-DEL de la nouvelle série AX Pro, la série MR de carreaux de plancher pour les professionnels et, ce qui est sans doute le plus palpitant, les nouveaux affichages à micro-DEL Clear Cobalt (CL).

« L'un des points forts du stand sera sans conteste notre série Clear Cobalt, en particulier le modèle de 0,9 mm, s'est enthousiasmée Jess Golding, directrice européenne de la marque et du marketing d'Absen. En tant que chefs de file de l'industrie depuis les 20 dernières années, nous considérons que l'ère de l'affichage à micro-DEL nous permet de faire un énorme pas vers une nouvelle technologie. C'est un domaine que nous explorons sans relâche depuis un certain nombre d'années et nous verrons bientôt ce produit utilisé dans les salles de conférence haut de gamme, les salles de contrôle, les studios de radio et de télévision et les résidences de luxe. »

Elle a ajouté : « L'affichage à micro-DEL a redéfini la qualité des images et est inégalé par tout ce qui est disponible sur le marché aujourd'hui. C'est une période stimulante pour Absen et l'industrie dans son ensemble, et nous avons bien hâte de présenter ces technologies à Barcelone. »

La série CL d'Absen comprend les modèles CL1.2 et CL0.9. Mesurant 610 x 343 mm et prenant en charge des résolutions allant de la haute définition intégrale à la 8K, les produits de la série Clear Cobalt offrent le revêtement noir et la correction du niveau de noir d'Absen ainsi que les technologies d'algorithme d'image de système d'imagerie à grande gamme dynamique personnalisées, produisant des couleurs vives et réalistes. Dotés d'un revêtement non réfléchissant, les produits de la série Clear Cobalt offrent également une fiabilité élevée grâce aux technologies de puce entièrement retournée et de puce sur plaque.

Absen dévoilera également sa nouvelle série KL II à l'exposition ISE. Disponibles en quatre pas de pixels différents (1,2, 1,5, 1,8 et 2,5 mm), les produits de la série KL répondront aux exigences pour différentes applications, y compris les salles de contrôle, les expositions, la vente au détail ou les salles de conférence, grâce à leur format d'image de 16:9 (qui permet de créer des écrans de résolution 2K, 4K et même 8K), à leurs capacités de cadence d'image très élevée, à leur haute luminosité, à leurs performances accrues pour les nuances de gris et à leur technologie de gestion de la précision des couleurs.

Les séries Absenicon, N et Polaris ainsi que les carreaux de plancher à DEL de la nouvelle série MR seront également présentés au kiosque. Capables de supporter une charge de 2 500 kg/m² grâce à un cadre haute densité et à une conception en verre trempé, les produits MR4.8 et MR2.5 peuvent également être suspendus et empilés, et ont la possibilité de se transformer en écrans interactifs. La série d'écrans périmétriques A99 d'Absen, une solution idéale pour les stades et les événements sportifs, sera également présentée.

Enfin et surtout, Absen tiendra à son stand une réception à la fin de la deuxième journée de l'exposition pour souligner son anniversaire et célébrer deux décennies d'innovation en matière de DEL, une étape franchie l'an dernier.

Visitez Absen à l'exposition ISE de 2022 à Barcelone (hall 3, stand N350).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1807758/Clear_Cobalt.jpg

SOURCE Absen

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Yvon Woo, +86-13534275357, [email protected]