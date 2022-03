S'appuyant sur un réseau déjà impressionnant depuis ses débuts en 2001, Absen compte actuellement 13 bureaux au pays et à l'étranger, employant plus de 2 000 personnes et représentants responsables de l'achèvement de plus de 50 000 projets à ce jour. Afin de renforcer les partenariats mondiaux déjà établis depuis deux décennies dans le secteur de l'affichage à DEL, l'entreprise s'engage à accueillir des entreprises ayant des idéologies, une vision et un dynamisme semblables.

« Nous avons connu et continuerons de connaître une expansion énorme sur le marché de l'affichage à DEL. Compte tenu de cette croissance, nous nous engageons à améliorer notre réseau existant de partenaires précieux à mesure que des progrès technologiques sont réalisés avec le DEL, et que les applications dans lesquelles le DEL peut être utilisé continuent d'évoluer, tout comme notre réseau de représentants d'Absen, a déclaré Laura Luo, vice-présidente d'Absen. Il n'y a tout simplement pas eu de meilleur moment que maintenant pour le DEL. »

Absen attribue ses deux décennies de succès à sa position de chef de file sur le marché, grâce aux mêmes valeurs fondamentales que sont l'honnêteté, la gratitude, la responsabilité et, plus que jamais, la durabilité.

« Nous sommes à la recherche de partenaires potentiels qui partagent les idéologies commerciales qui nous tiennent à cœur en tant qu'entreprise. Soutenir la croissance de façon durable sera un effort collectif que nous sommes déterminés à poursuivre avec nos nouveaux partenaires. »

Au cours des cinq dernières années, Absen a fait d'énormes progrès dans ses engagements en matière de durabilité et de conservation de l'énergie, réduisant ses émissions de carbone d'environ 700 000 tonnes au cours de cette période.

La nouvelle phase de la stratégie de croissance du réseau d'Absen exige que d'autres entreprises « de premier ordre » se renseignent directement auprès d'elle. Les nouveaux partenaires seront formés, guidés et appuyés par les connaissances approfondies de l'équipe et tireront pleinement parti des possibilités que le DEL présente sur le marché mondial.

https://www.absen.com/connect-to-the-future

