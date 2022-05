Tout au long du salon et des événements, Absen a présenté plus de détails sur le marché émergent de la production virtuelle et a renforcé l'application du mur à DEL dans le cinéma.

La taille du marché mondial de la production virtuelle devrait atteindre 3,1 milliards de dollars américains d'ici 2026, avec un taux de croissance annuel composé de 14,3 % sur la période de prévision (source : grand view research). Avec l'aide de la production virtuelle, la technologie des jeux vidéo et celle de la production cinématographique fusionnent dans les processus de pré et de post-production. Avec l'utilisation croissante de la technologie de production virtuelle dans les studios de cinéma et les émissions de télévision, la technologie des logiciels et du matériel informatique est également en constante innovation.

L'adoption croissante de la technologie du mur vidéo à DEL augmente l'application de la production virtuelle dans les secteurs des médias et du divertissement. Le mur vidéo à DEL affiche des graphiques générés par ordinateur en arrière-plan, ce qui permet aux cinéastes de capturer des images et d'obtenir un retour d'information en temps réel, afin que l'équipe de tournage puisse prendre des décisions cruciales sur le plateau. Par conséquent, cela réduit les coûts et améliore l'efficacité globale de la production.

Les effets visuels dans la caméra sont très importants pour la production virtuelle. Le contenu du mur à DEL doit se fondre parfaitement dans la scène filmée, de sorte que le contenu dudit mur capturé par la caméra ressemble à la scène réelle.

Absen a également partagé les principaux aspects permettant de rendre la technologie à DEL étonnante dans le processus de vidéographie.

1. Haute précision pour la reproduction des couleurs

Large gamme de couleurs

Faible décalage des couleurs hors axe

Couleurs pures

2. Peut-il aider à obtenir une image claire dans la caméra?

Moins de réflexion

Moins de lignes de balayage

Faible effet de moiré

3. Haute qualité d'image sous obturateur

Technologie de prise de vue à grande vitesse

Fréquence d'images élevée

Taux de rafraîchissement élevé sur les niveaux de gris élevés et faibles

4. Traitement par imagerie à grande gamme dynamique

Plage dynamique élevée

Métadonnées actives

Meilleure répartition de la quantification perceptuelle

5. Synchronisation de l'ensemble du système

Genlock

Synchronisation des obturateurs globaux et des obturateurs déroulants

Faible latence

Solutions à DEL de production virtuelle d'Absen, rendement parfait dans la caméra avec large gamme de couleurs, rendu de couleurs pures, faibles réflexion et effet de moiré, taux de rafraîchissement élevé, contrastes extraordinaires, haute luminosité, 16 bits réels, etc.

SÉRIE PL POUR FOND DE SCÈNE

La série PL est un écran à haut rendement et à haute définition de qualité télévisuelle, doté d'éléments électroniques de haute qualité et d'une conception mécanique avancée. Le PL1.9 Pro V10 est un produit à distorsion d'intermodulation 4-en-1 avec un cadre TOP breveté, offrant une haute luminosité et une meilleure uniformité du blanc, couvrant en moyenne 98,2 % de la gamme de couleurs DCI-P3. En outre, le PL2.5 Pro V10 est également un choix idéal pour la scène de production virtuelle ou de réalité étendue grâce à ses superbes performances visuelles.

SÉRIE AX PRO POUR FOND DE SCÈNE

La série AX Pro est une plateforme exceptionnelle de produits de 1 mm qui peut être utilisée comme fond de scène dans les studios de taille moyenne, notamment l'AX1.2 Pro et l'AX1.5 Pro. L'AX1.2 Pro est le premier produit à distorsion d'intermodulation à puce retournée au monde à utiliser la technologie avancée de la cathode commune. Il prend en charge l'imagerie à grande gamme dynamique, avec une luminosité maximale de 1 500 nits et une fréquence de rafraîchissement élevée de 7 680 Hz. Il n'y a aucune déviation des couleurs, même avec un angle de visionnement de 170 degrés horizontalement et verticalement.

SÉRIE MR POUR AFFICHAGE AU SOL DE LA SCÈNE DE RÉALITÉ ÉTENDUE

La série MR intègre la conception de la structure du cadre, qui est très pratique à utiliser. Elle supporte le système Brompton. La finition mate offre une surface non réfléchissante, idéale pour les productions virtuelles. La conception du cadre haute intensité garantit la sécurité et la fermeté, et la version MR4.8 matte peut même supporter une charge de 2 500 kg/㎡ approximativement. En outre, la série MR prend en charge des sous-cadres pour une installation rapide.

« Nous sommes impatients de présenter nos solutions au NAB chaque année et à infoComm USA en juin, a déclaré Jame Liu, président d'Absen Inc. Nous démontrons non seulement la haute qualité des solutions à DEL, mais nous élargissons également le réseau de partenariat à l'échelle mondial et renforçons la position de chef de file d'Absen pour soutenir la croissance du marché. »

https://www.absen.com/virtual-studio/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1811442/Absen_NAB.jpg

SOURCE Absen

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Yvon Woo,[email protected], +86-13534275357