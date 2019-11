Absen LED rehausse l'expérience des visiteurs à l'exposition pétrolière russe

Couvrant plus de 1 300 mètres carrés, le nouveau pavillon de l'industrie pétrolière est la plus grande exposition multimédia de la Russie consacrée à l'industrie pétrolière du pays. Réparti dans quatre salles, le pavillon compte 70 installations différentes. Les visiteurs peuvent découvrir l'histoire de cette industrie ainsi que l'ensemble du cycle de production d'une société pétrolière verticalement intégrée, allant de l'extraction au raffinage en passant par le marketing.

De nombreuses technologies de pointe en matière d'affichage sont en vedette, dont les DEL, la projection, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la technologie holographique, transformant le pavillon de l'industrie pétrolière en une exposition amusante et interactive pour les visiteurs de tous âges.

La série Acclaim A27 d'Absen, primée à de nombreuses reprises, a été choisie pour ce projet afin de fournir une solution experte d'affichage. La A27 est la série de produits d'Absen qui affiche la croissance la plus rapide, elle qui conjugue tant les avantages de la technologie d'affichage DEL que ceux de la technologie ACL. Par exemple, son format d'image 16:9 affichant 27,5 po en diagonale, l'uniformité de ses couleurs de haut niveau, sa luminosité et son contraste en font la solution de choix pour les intégrateurs de système cherchant à tirer parti de murs vidéo en entreprise, dans les magasins ou dans les salles de commande.

En tout, quatre murs vidéo Absen A2712 ont été aménagés dans trois des quatre différents halls, qui ont pour thème : « Humanité et pétrole », « Histoire », « Technologies » et « Science ». Le premier hall, Humanité et pétrole, dispose d'un écran DEL rectangulaire de 3,1 m sur 3,8 m dont le pas de pixel mesure 1,2 mm, qui a servi à projeter des images et du contenu vidéo de l'équipement et des installations pétrolières. Dans le même hall, un écran personnalisé comprenant 22 panneaux DEL a été déployé pour afficher du contenu portant sur le rôle du pétrole pour les véhicules destinés aux transports. Installé dans le hall Technologies, le troisième écran a adopté une configuration 3 x 7 pour représenter la production de pétrole du début à la fin. Enfin, un écran rassemblant 53 panneaux Absen LED a été fixé au mur du hall Science. Cette solution de présentation fiable a été mise à profit pour les séances de formation et les allocutions.

Jackie Gao, directeur des ventes à Absen pour le marché de la CEI, ajoute : « Ayant visité le nouveau pavillon de l'industrie pétrolière, j'ai été très impressionné par l'exposition, qui en met plein la vue! Notre partenaire a fait un travail fantastique en concevant une solution audio-vidéo qui intègre de manière experte les différentes technologies, et nous sommes fiers du rôle remarquable qu'a joué Absen LED. »

À propos d'Absen

Établie en 2001, la société Absen (SZSE : 300389) Optoelectronic Co., Ltd est un fabricant chinois de solutions d'affichage DEL de haute qualité. Elle est reconnue pour sa présence internationale, sa capacité de service intégral et ses produits de qualité pour les événements en direct, la télédiffusion et le secteur de la location d'échafaudages. Elle est présente dans plus de 120 pays.

