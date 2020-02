Absen lance la série Venus DEL au salon ISE 2020

SHENZHEN, Chine, 17 février 2020 /CNW/ - Absen, premier fabricant DEL mondial, a annoncé dès le jour d'ouverture du salon ISE 2020 (du 11 au 14 février) le lancement d'une nouvelle solution de tournée ultra-légère à l'usage des locateurs de scènes.

Cette solution, la série Venus (VN), est un écran DEL novateur spécialement conçu pour les concerts et les festivals vu sa capacité de donner très rapidement des projections-écran surdimensionnés. De conception intégrée très unique, genre « module sur cadre », le produit Venus, en se passant du faux cadre (bâti), est plus léger de 27 % que les solutions concurrentes. De fait, son poids de 27,5 kg/m² en fait la solution écran itinérant intégrée la plus légère sur le marché, ce qui permet aux concepteurs-créateurs d'alléger l'équipage, de réaliser des économies et de monter des murs DEL encore plus grands qu'auparavant, à hauteur de 20 mètres.

D'autre part, la série VN a également été conçue pour faire gagner aux équipages un temps précieux. Dans un secteur où le délai de montage constitue un point de pression croissante sur les locateurs de scènes, la série Venus permet une installation beaucoup plus rapide grâce à sa grande taille d'armoire (1500 x 1000) et à son système de verrouillage rapide. Le produit est également plus facile à entretenir et à mettre à niveau, puisque les modules peuvent être mis hors tension et remplacés rapidement, sans qu'il soit nécessaire de démonter la structure du cadre.

Pour permettre des aménagements entièrement personnalisés, la série VN sera disponible en deux tailles standard, 1 500 mm (L) x 1 000 mm (H) et 500 mm x 1 000 mm, en versions pas de pixels de 3,9 mm, 4,8 mm et 8,3 mm, avec une luminosité pouvant atteindre 5 000 nits. De plus, en termes de configurations, la série VN permet des incurvations concaves et convexes donnant lieu à des conceptions de murs vidéo très créatives, avec des variations horizontales librement réglables de -10 à +10 degrés, pour un positionnement fixe à -10°, -5°, 0°, +5° et +10°.

Tous les panneaux Venus DEL sont équipés de tubes en fibre de carbone, avec des revêtements antidérapants spéciaux pour assurer la sécurité des grimpeurs, et de crochets de sécurité supplémentaires pour que les monteurs puissent se sécuriser à chaque étape du processus d'installation. Par ailleurs, les poignées géantes du dispositif de verrouillage pratique, que possède la série VN, sont faciles à utiliser même avec des gants épais, les marqueurs de verrouillage/déverrouillage étant à code couleur et le verrouillage automatique étant vertical, de quoi améliorer l'expérience utilisateur. De même, grâce à un système de chariot 5 en 1, le produit peut être facilement accroché, empilé et transporté. Le contreventement, également disponible, peut résister aux vents violents, aux bourrasques, allant jusqu'au niveau 8.

