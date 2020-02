Abris Tempo acquis par un groupe d'investisseurs québécois

À l'aube de son 50e anniversaire, la transaction, rendue possible grâce à la participation du Fonds de solidarité FTQ, permettra à Abris Tempo de solidifier son rôle de leader dans son secteur, de poursuivre sa grande croissance et sa diversification au niveau des produits offerts, en plus de continuer d'offrir aux consommateurs une multitude de tailles et de modèles d'abris des plus solides et fiables.

Ghislain Perron, fer de lance d'Abris Tempo pendant plus de dix ans, cède ainsi le contrôle de la compagnie à Richard Boisclair qui assumera le rôle de président et chef de la direction d'Abris Tempo. « Richard est un dirigeant d'expérience compétent dans toutes les sphères du monde des affaires. Son réseau de professionnels, ses connaissances en développement des affaires, en vente et en gestion de la relation avec les clients font de Richard le dirigeant idéal pour consolider la croissance et la pérennité de l'organisation. », indique Ghislain Perron.

« La stabilité et la solidité financière d'Abris Tempo sont l'une des principales raisons pour lesquelles notre groupe d'investisseurs a fait l'acquisition de ce fleuron québécois, indique Richard Boisclair, président et chef de la direction d'Abris Tempo. En plus d'avoir bien été opérée à tous les niveaux, c'est une entreprise qui a été gérée d'une main de maître dans les dernières années. Le modèle d'affaires de l'entreprise et son potentiel de croissance représentaient une occasion d'affaires des plus attrayantes pour notre groupe et pour nos partenaires financiers », ajoute-t-il.

Le groupe d'investisseurs, particulièrement actif dans les Laurentides, est composé d'entrepreneurs québécois qui œuvrent dans différents secteurs complémentaires tels que les médias, la publicité et l'immobilier. Les investisseurs qui composent le groupe ont spécialement été choisis pour leur expertise et leur bagage d'expériences professionnelles afin de soutenir la progression d'Abris Tempo dans les années à venir. À cet effet, Ghislain Perron devient actionnaire minoritaire de l'entreprise de manière à maintenir cette continuité.

« Il était essentiel pour notre groupe et pour les partenaires financiers que Ghislain demeure dans le giron de l'entreprise. Ainsi, il pourra partager ses apprentissages afin que nous puissions nous imprégner de ses connaissances et ainsi assurer une croissance marquée d'Abris Tempo qui misera sur une meilleure communication, la diversification du produit et l'élargissement de la gamme et des territoires couverts », mentionne M. Boisclair.

« Grâce à la qualité de ses produits et de son service, Abris Tempo est une marque à la fois reconnue et appréciée par les Québécois. Nous sommes fiers de nous associer à Richard Boisclair et à son groupe d'investisseurs pour assurer la croissance de ce fleuron de l'économie lavalloise », a poursuivi Éric Dargis, vice-président régional Fonds régionaux de solidarité FTQ Laval, Laurentides et Lanaudière.

À propos d'Abris Tempo

Depuis 1971, Abris Tempo est une entreprise de confiance qui facilite l'hiver de nombreux Québécois grâce à ses abris d'auto. Abris Tempo est pionnière dans la conception et la fabrication d'abris d'auto au Québec. Offerts en une multitude de tailles et de modèles, les abris Tempo sont solides, fiables, fabriqués avec soin et résistent bien aux rigueurs de la saison froide : neige, verglas, vent et froid.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Partie intégrante du réseau du Fonds de solidarité FTQ, les 16 bureaux des Fonds régionaux de solidarité FTQ offrent aux petites et moyennes entreprises des solutions d'affaires personnalisées, en prêt ou en capital-actions. Sans garantie ni caution personnelle, les prêts des FRS sont exempts de frais juridiques et de frais de gestion, et visent à compléter le financement offert par les institutions financières traditionnelles. Créés en 1996, les Fonds régionaux ont investi 918 M$ dans 1 434 projets. À travers ces investissements, ils ont appuyé 51 846 emplois.

SOURCE Abris Tempo

