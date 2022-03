Abords de l'autoroute Métropolitaine - Un chemin des tortues, ludique et protégé, se trace vers l'école Saint-Bernardin

« Se rendre à l'école sera beaucoup plus agréable pour les élèves de l'école Saint-Bernardin résidant au sud de l'autoroute Métropolitaine grâce à ce nouveau trajet protégé. Pensé pour les enfants, ce parcours sera un endroit beaucoup plus propice et adapté au transport actif. Ils pourront le traverser à la marche ou à la course, et même s'y attarder pour y jouer. Ayant contribué au projet sur le plan artistique, il sera aussi une source de fierté pour les élèves-artistes ainsi que leurs camarades! », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Le nouvel aménagement occupera trois têtes d'îlots longeant le boulevard Crémazie Est et se connectera aux avenues et ruelles avoisinantes. Grâce à une configuration sinueuse et parsemée de buttes verdies, le chemin vise à protéger les marcheuses et marcheurs des nuisances liées à la proximité de l'autoroute. En plus, une abondante plantation d'arbres et de végétaux transformera le site et créera un écran végétal et des oasis de fraîcheur bienvenues dans ce secteur actuellement très minéralisé.

Des tortues uniques et magnifiques y feront leur nid

Pour rendre le chemin encore plus beau et pour inciter à rêvasser durant la traversée, des élèves de l'école Saint-Bernardin ont sorti peintures et pinceaux pour créer de splendides dessins de tortues marines, terrestres et aquatiques, lors d'un atelier participatif organisé avec l'agence Castor & Pollux. Transformés en pochoirs, les dessins des enfants seront par la suite gravés à même le sol du Chemin des tortues. Les petits artistes pourront admirer leur tortue intégrée le long du parcours.

