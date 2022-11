Abordable n'est pas social ! La politique d'habitation de la CMM rate ses objectifs

MONTRÉAL, le 24 nov. 2022 /CNW Telbec/ -S'il faut saluer la première politique d'habitation adoptée par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), elle demeure trop timide sur les actions à entreprendre pour réellement affronter la crise du logement, selon le Collectif de Recherche et d'ACtion sur l'Habitat (CRACH). Comme l'a souligné H. Bélanger en 2020, le droit au logement pour les plus démunis est fragile et exige des logements sociaux et une meilleure protection de leurs droits, ce que les travaux de membres du CRACH ont illustré à maintes reprises, notamment l'article publié en 2022 sur les transformations du marché locatif par Jolivet, Reiser, Baumann et Gonzalès. À l'encontre de ces travaux probants, la CMM favorise plutôt le développement de logements incorrectement qualifiés comme étant « abordables ».

Un rapport du CRACH sur l'immobilier à Montréal publié par Gaudreau, Fauveaud et Houle en 2021 montre que le marché immobilier est la proie d'une folie spéculative depuis plusieurs années. « Bien que les loyers et les prix de vente deviennent de plus en plus inabordables pour une grande partie de la population en ce moment, la CMM laisse ce marché spéculatif définir ce qu'est un logement abordable » rappelle le porte-parole du CRACH, Martin Blanchard.

La Commission de l'habitation n'a pas retenu les mesures proposées à ses consultations, qui sont pourtant du ressort des compétences des municipalités membres de la CMM, visant à renforcer la protection des locataires. Les travaux du CRACH sur les évictions par R. Goyer montrent l'urgence de permettre aux locataires de garder leur logement en bon état et de réduire les effets de la crise du logement dans laquelle la métropole montréalaise est plongée. Le CRACH regrette également que cette politique d'habitation, qui affecte la moitié de la population du Québec, ne soit pas assortie d'un suivi plus explicite. La nécessité d'un suivi robuste, périodique et transparent a déjà été abordée dans les travaux du CRACH, notamment les travaux de Cadieux et Gallié sur l'insalubrité (2018) et ceux de Bélanger, Blanchard et Frate sur le règlement d'inclusion montréalais (2019).

« Face à toutes ces lacunes, on peut déplorer que la politique adoptée ne remplisse pas les attentes qu'elle suscite », conclut notre porte-parole Martin Blanchard.

