Abolition des saveurs dans le vapotage : Une erreur monumentale de santé publique et des conséquences catastrophiques à prévoir pour le Québec

Les propriétaires de boutiques spécialisées demandent au gouvernement Legault 6 mois supplémentaires pour se conformer aux nouvelles exigences du nouveau règlement

LAVAL, QC, le 2 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement de la CAQ vient de commettre la pire erreur politique en matière de santé publique depuis sa prise de pouvoir il y a 5 ans. En abolissant les saveurs dans le vapotage, le gouvernement Legault choisit la pensée magique pour régler un problème de santé publique, transforme un produit légal en un produit illégal et s'apprête à renvoyer des centaines de milliers d'ex-fumeurs adultes vers la cigarette. C'est le message lancé par l'Association des représentants de l'industrie du vapotage qui réclame un délai supplémentaire de six mois pour se conformer aux nouvelles exigences.

Conséquences du bannissement des saveurs : aucun changement à prévoir dans la consommation de vapotage chez les jeunes, mais une industrie anéantie par son gouvernement

Soyons clairs : l'ARIV partage les préoccupations du gouvernement et de la population concernant le vapotage chez les jeunes. L'ARIV tient à rappeler au gouvernement Legault que sa décision entraînera des répercussions politiques importantes, car plusieurs questions en matière de santé publique, de sécurité publique et concernant les relations avec les communautés autochtones se poseront à la suite du nouveau règlement. Les conséquences pourraient être bien plus dommageables que ce que le gouvernement avait anticipé avec :

Une augmentation du nombre de fumeurs au Québec ;

La fermeture de la plupart des boutiques de produits de vapotage au Québec, principalement des petites entreprises indépendantes ;

La destruction complète d'une industrie réglementée légale et la perte de plus de 1200 emplois ;

L'émergence d'un nouveau marché noir du vapotage ;

Aucun impact du règlement sur la consommation des jeunes puisqu'ils continueront d'avoir accès à des vapoteuses avec saveurs dans l'illégalité ou en ligne à l'extérieur du Québec.

Un délai supplémentaire de six mois est nécessaire pour la transition des boutiques spécialisées

Pour faire face au règlement, l'ARIV demande au gouvernement un délai de six mois supplémentaires à ce qui était prévu afin d'éviter que les boutiques de vapotage ne subissent des pertes financières importantes et doivent jeter une grande quantité de produits avec des conséquences sur l'environnement. Ce délai permettrait aussi une meilleure transition visant à ne pas trop encourager l'émergence du marché illicite.

« Nous sommes scandalisés, amers et profondément déçus de l'entêtement du gouvernement de bannir les saveurs dans le vapotage. Les conséquences seront nombreuses et catastrophiques ! Ce sont des centaines de milliers d'ex-fumeurs que l'on prive d'une alternative efficace pour lutter contre le tabagisme et qu'on renvoie vers la cigarette. Des centaines de boutiques spécialisées fermeront leurs portes et plusieurs centaines de travailleurs perdront leur emploi partout au Québec. Même en abolissant les saveurs, les jeunes québécois continueront de déjouer le système en se procurant des vapoteuses avec saveurs dans l'illégalité sur le marché noir ou en ligne avec des cartes prépayées ! Le gouvernement commet une erreur monumentale en misant sur la pensée magique pour protéger nos jeunes du vapotage. Le règlement créera plus de problèmes de santé publique et politiques au lieu d'en régler, notamment avec un nouveau marché noir du vapotage et une hausse du taux de tabagisme », a déclaré monsieur Daniel Marien, directeur fondateur de l'ARIV.

L'ARIV partage l'objectif du gouvernement de limiter l'accès des produits aux jeunes, mais tout en s'assurant de maintenir un accès pour les adultes ex-fumeurs qui ont besoin d'une alternative efficace pour cesser de fumer. L'ARIV croit que le gouvernement doit améliorer et déployer plus de ressources pour appliquer les lois et les règlements concernant la question de l'accès des jeunes aux produits de vapotage. Le nouveau règlement et la multitude de problèmes qu'ils créeront démontrent également l'importance de travailler avec l'industrie et tous ses intervenants pour créer des cadres réglementaires équilibrés, efficaces et fondés sur des données probantes.

À propos de l'ARIV

L'Association des représentants de l'industrie du vapotage est la plus grande association au Canada représentant les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les détaillants de l'industrie. L'ARIV s'engage à travailler avec les parties prenantes et les gouvernements pour établir et pour faire respecter la réglementation des produits de vapotage au Canada.

SOURCE : ARIV

www.vitaofcanada.com

SOURCE Association des représentants de l'industrie du vapotage (ARIV)

Renseignements: Pour toute demande d'entrevue : Daniel Marien, Directeur fondateur, L'Association des représentants de l'industrie du vapotage, 450 543-9183