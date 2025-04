- ABL Bio et GSK concluent un accord multi-programmes pour mettre au point de nouveaux médicaments pour les maladies neurodégénératives

- Les programmes tireront parti de la technologie de la plateforme Grabody-B d'ABL Bio pour permettre un transport efficace des molécules à travers la barrière hématoencéphalique

- ABL Bio recevra jusqu'à 77 millions de livres sterling en paiements initiaux à court terme

SEONGNAM, Corée du Sud, 7 avril 2025 /CNW/ - ABL Bio Inc. (KOSDAQ : 298380), une entreprise de biotechnologie de phase clinique qui met au point une technologie d'anticorps bispécifiques pour les maladies immuno-oncologiques et neurodégénératives, a annoncé un accord de licence mondial qui permettra à GSK de mettre au point de nouveaux médicaments pour les maladies neurodégénératives en utilisant la plateforme de transport à travers la barrière hématoencéphalique Grabody-B d'ABL Bio. L'accord vise à développer de multiples programmes pour de nouvelles cibles dans l'ensemble des modalités thérapeutiques, y compris les anticorps, les polynucléotides ou les oligonucléotides, comme l'ARNic et les ASO, pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients atteints de maladies neurodégénératives.

La barrière hématoencéphalique, qui sert de barrière protectrice limitant l'entrée de substances et d'agents nocifs dans le cerveau, est considérée comme un obstacle important dans la mise au point de traitements pour les maladies neurologiques. La plateforme Grabody-B d'ABL Bio a été mise au point pour surmonter les limites des médicaments existants qui ont de la difficulté à traverser la barrière hématoencéphalique en ciblant le récepteur du facteur de croissance insulinomimétique de type 1 (IGF-1), pour faciliter le passage à travers la barrière hématoencéphalique et permettre une délivrance efficace au cerveau.

Conformément aux modalités de l'accord, ABL Bio recevra jusqu'à 77,1 millions de livres sterling en paiements initiaux et à court terme, y compris un paiement initial immédiat de 38,5 millions de livres sterling, des jalons de recherche et un éventuel élargissement des programmes. Au total, ABL Bio pourra recevoir jusqu'à 2,075 milliards de livres sterling en paiements d'étape en recherche, développement, réglementation et commercialisation dans le cadre de multiples programmes potentiels. ABL Bio recevra des redevances échelonnées sur les ventes nettes si les produits sont commercialisés avec succès. Dans le cadre de l'accord, ABL Bio transférera la technologie et le savoir-faire liés à Grabody-B à GSK, et GSK assumera la responsabilité du développement préclinique et clinique, de la fabrication et de la commercialisation.

Christopher Austin, vice-président principal, Technologies de recherche, GSK, a déclaré ceci : « Il existe un besoin essentiel de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives du cerveau, dont la prévalence augmente rapidement en raison du vieillissement de la population. Bon nombre des nouvelles thérapies les plus prometteuses sont des anticorps, qui ne peuvent atteindre efficacement le cerveau sans navette pour les faire passer à travers la barrière hématoencéphalique. Cet accord reflète notre engagement envers les technologies de plateforme novatrices pour franchir la barrière hématoencéphalique et ouvrir ainsi de toutes nouvelles possibilités de traitement de ces maladies dévastatrices, un élément important de notre pipeline émergent. »

Sang Hoon Lee, chef de la direction d'ABL Bio, a déclaré ceci : « Cet accord souligne le leadership d'ABL Bio dans la technologie de la barrière hématoencéphalique et son engagement à faire progresser les traitements transformateurs pour les maladies neurodégénératives grâce à un partenariat stratégique avec des chefs de file pharmaceutiques mondiaux comme GSK. De plus, cet accord constituera une excellente occasion de renforcer la position d'ABL Bio sur le marché du traitement des maladies neurodégénératives grâce à la commercialisation potentielle de Grabody-B et d'élargir les domaines de modalités où Grabody-B peut être utilisé. Compte tenu du nombre croissant de patients atteints de maladies neurodégénératives comme les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, nous espérons que ce partenariat accélérera le développement de traitements innovants et redonnera espoir aux patients du monde entier. »

À propos d'ABL-Bio

ABL Bio développe divers actifs cliniques et non cliniques sur la base de sa plateforme d'anticorps bispécifiques « Grabody ». Des projets cliniques pour sept pipelines, dont ABL301, ABL001 (tovecimig), ABL111 (givastomig), ABL503 (ragistomig), ABL105, ABL202 et ABL103, sont en cours pour différentes indications dans divers pays, dont les États-Unis, la Chine, l'Australie et la Corée. Dans le cas d'ABL001 (tovecimig), la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis lui a accordé la désignation « régime accéléré » pour favoriser le développement rapide de ce nouveau médicament candidat. De plus, ABL111 (givastomig), développé conjointement avec I-Mab, devrait publier les données de première ligne de l'essai clinique de phase 1b en 2025, évaluant la triple thérapie combinée au nivolumab et à la chimiothérapie. Entre-temps, ABL Bio se prépare à lancer des essais cliniques pour l'ABL104. De plus, ABL Bio effectue continuellement des recherches et met au point plusieurs autres produits candidats, y compris des conjugués anticorps-médicaments (CAM) bispécifiques.

