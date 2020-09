Abitibi-Témiscamingue - Récolte de bois de chauffage dans les forêts publiques

ROUYN-NORANDA, QC, le 22 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rappelle aux citoyens qu'il est obligatoire de détenir un permis pour récolter du bois de chauffage à des fins domestiques dans les forêts publiques.

Valide jusqu'au 31 mars 2021, ce permis permet aux utilisateurs de bois de chauffage de récolter un maximum de 22,5 m³ apparents de bois, à 1,55 $ plus taxes le mètre cube apparent pour toutes les essences feuillues (ce taux peut être mis à jour en tout temps).

Les bureaux sont actuellement fermés au public. Pour obtenir ce permis, il s'agit d'en faire la demande par courriel ou par téléphone en laissant un message dans la boîte vocale de l'une des unités de gestion de la région.

Le Ministère rappelle que la récolte de bois de chauffage est limitée aux essences prescrites dans les secteurs désignés sur les documents liés au permis. Comme toutes les autres interventions forestières, cette activité est également soumise à des règles environnementales ayant pour but d'assurer la protection des autres ressources du milieu forestier. À cet effet, nous vous invitons à consulter notre brochure sur les permis de bois de chauffage.

