Abitibi-Témiscamingue - Pêche à l'omble de fontaine au lac Florentien

VAL-D'OR, QC, le 4 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs annonce que, comme il était prévu dans la réglementation en vigueur, la pêche à l'omble de fontaine sera permise dans le lac Florentien les 7, 8 et 9 août 2020.

Sur place, plusieurs bénévoles de l'Association chasse et pêche de Val-d'Or assureront le bon déroulement de l'activité. Une station de lavage d'embarcations sera disponible pour éviter la propagation d'espèces aquatiques envahissantes (EAE) et une station d'enregistrement des prises sera aussi disponible directement sur place.

Mesures réglementaires pour la pêche

La saison de pêche est du 7 au 9 août. Il s'agit des seules dates où le lac est ouvert à la pêche. Le lac sera fermé le reste de l'année pour la pêche.

La limite de prises quotidienne est réduite; elle est de trois poissons par personne.

L'utilisation de poissons appâts morts ou vivants est interdite.

Mesures préventives et recommandées

Privilégier la remise à l'eau des gros spécimens pour assurer la pérennité de l'espèce. Une femelle de 15 cm produit 100 œufs et une femelle de 55 cm en produit 5 000, mais moins de 1 % des œufs de l'espèce atteint l'âge d'un an. La protection des gros spécimens est donc très importante.

Utiliser de petites embarcations avec des moteurs non polluants ou utiliser les moteurs à propulsion électrique.

Laver son embarcation et son équipement de pêche avant de les mettre à l'eau pour ne pas introduire d'EAE.

L'accès au lac étant restreint à l'entrée sud, emprunter le chemin de l'entrée sud au km 61 sur le chemin forestier Baie Carrière, direction Rapide-Sept. Le stationnement des véhicules doit se faire à 800 mètres du lac.

COVID-19

Étant donné le contexte lié à la pandémie de la COVID-19 qui sévit actuellement, les consignes de la Direction générale de la santé publique s'appliquent lors de cette activité :

distanciation de deux mètres entre les participants qui ne proviennent pas d'un même ménage ou port d'un couvre-visage si la distanciation est impossible;

lavage des mains fréquent avec une solution hydroalcoolique;

éviter tout rassemblement.

Des mesures particulières seront mises en place sur les lieux afin de protéger l'ensemble des participants et des bénévoles à cette activité de plein air. Cependant, il est de la responsabilité de chacun de respecter les différentes recommandations de la Direction générale de la santé publique. Par ailleurs, si un participant constate qu'il a des symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19 ou s'il est en attente d'un résultat de test, il doit demeurer à son domicile.

Un projet d'envergure

Rappelons que, dans le but de protéger la population d'ombles de fontaine du lac Florentien, un projet de restauration a été réalisé par le Ministère et ses partenaires fauniques en 2010. Le lac a été, entre autres, traité à la roténone pour éliminer les espèces compétitrices introduites dans ce plan d'eau. Depuis, trois fraies artificielles ont été effectuées dans la nature afin de conserver la lignée génétique du lac Florentien. Le projet a été une réussite et la population se reproduit présentement de façon naturelle.

Le Ministère rappelle à tous les pêcheurs de cette ressource faunique nouvellement restaurée l'importance d'assurer le maintien de cette population en n'y introduisant aucune espèce compétitrice. C'est ce qui permet de préserver la productivité maximale de l'omble de fontaine au lac Florentien.

