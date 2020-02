Abitibi-Témiscamingue - Ouverture à la pêche d'hiver dans une baie du réservoir Kipawa

TÉMISCAMINGUE, QC, le 17 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe les amateurs de pêche blanche qu'ils pourront pratiquer la pêche sportive d'hiver, le 7 mars 2020 seulement, dans la partie du réservoir Kipawa située à l'ouest d'une droite reliant le point 46°46'47'' N., 78°58'39'' O. et le point 46°46'59'' N., 78°58'53'' O. Cette partie se trouve en face de la municipalité de Kipawa dans la zone de pêche 13 ouest.

Lors de cette journée, la pêche aux touladis et aux ombles est interdite. Les captures accidentelles devront être immédiatement remises à l'eau en ayant soin de les blesser le moins possible. Il est recommandé aux pêcheurs de se familiariser avec les saines pratiques de la remise à l'eau du poisson en visitant le site Web du Ministère.

Cette ouverture ponctuelle à la pêche d'hiver répond à une demande de l'association chasse et pêche locale et de la communauté des Premières Nations Kebaowek afin d'organiser une activité hivernale rassembleuse. Les pêcheurs souhaitant participer à cette activité doivent se procurer un permis de pêche et se familiariser avec les règles s'appliquant à la pêche d'hiver en consultant la réglementation.

Ces modifications sont en vigueur uniquement pendant la période mentionnée ci-dessus. En dehors de cette période, le réservoir Kipawa dans son entièreté demeure fermé à toute pêche hivernale.

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, par Internet, ou directement au bureau de la protection de la faune le plus près. Ce service est gratuit et confidentiel.

