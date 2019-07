Abitibi-Témiscamingue - Fermeture de la pêche sportive au lac Florentien pour la saison 2019

VAL-D'OR,QC, le 23 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs désire informer la population qu'en raison de la forte pression de pêche observée au lac Florentien situé près de la municipalité de Val-d'Or, la pêche sportive sur ce plan d'eau demeurera fermée à titre préventif pour la saison 2019.

Pour mieux connaître et établir l'état de santé de cette population d'ombles de fontaine restaurée en 2010, le Ministère procédera au cours du mois d'août à la réalisation d'une pêche expérimentale visant spécifiquement l'omble de fontaine.

Un plan d'action pour assurer la pérennité de la ressource

À la suite de l'analyse des résultats obtenus, une disposition réglementaire adaptée à ce plan d'eau sera mise en place, dans le but de favoriser une exploitation durable de cette ressource faunique rare et très recherchée en région. Dans ce dossier, le Ministère travaille en étroite collaboration avec un de ses partenaires fauniques, l'Association chasse et pêche de Val-d'Or.

Veuillez noter qu'il sera de nouveau possible de pêcher au lac Florentien à compter de 2020. Dès qu'elles seront disponibles, les nouvelles modalités réglementaires applicables à ce plan d'eau seront inscrites au Règlement de pêche du Québec. Les personnes désireuses d'en savoir davantage sont priées de visiter le site Web du Ministère à l'adresse https://mffp.gouv.qc.ca et de consulter La pêche sportive au Québec, à la section « Périodes, limites et exceptions ».

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le dossier du lac Florentien, veuillez communiquer avec le bureau régional du Ministère au 819 763-3388.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux.

