Abitibi-Témiscamingue - Chasse à l'orignal : l'aide des chasseurs est demandée

ROUYN-NORANDA, QC, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre d'un projet de recherche sur la tique d'hiver de l'orignal, en collaboration avec l'Université Laval et différents partenaires, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs invite les chasseurs ayant abattu un orignal durant les trois premiers jours de la période de chasse à l'arme à feu dans le secteur de Rouyn-Noranda à conserver les organes complets prélevés sur la bête (cœur, foie et poumon). Afin de contribuer au projet de recherche, ils pourront remettre ces organes à l'équipe du Ministère à la station d'enregistrement de Rouyn-Noranda chez Moto Sport du Cuivre à Évain les 13 et 14 octobre.

Les chasseurs désireux de participer au projet de recherche doivent d'abord assister à une courte rencontre d'information où tous les détails de la méthode à utiliser pour récupérer les organes sur l'animal seront présentés le 26 septembre à 19 h 30 dans les bureaux du ministère au 70, avenue Québec à Rouyn-Noranda.

Les parasites chez l'orignal : un enjeu pour tous!

En plus d'être parasités à différents niveaux par la tique d'hiver, certains orignaux du Québec peuvent aussi être porteurs d'autres espèces de parasites. Bien que cela ne représente aucun risque connu pour l'humain, il est possible que la présence des tiques inhibe ou accentue les effets des autres parasites sur l'orignal. Il est important d'étudier cet aspect pour bien comprendre l'influence de la tique d'hiver sur la santé des populations d'orignaux et ainsi de s'assurer de la pérennité de l'espèce et des succès de chasse.

En Abitibi-Témiscamingue, la tique d'hiver de l'orignal a fait l'objet d'une évaluation sur les bêtes rapportées à la station d'enregistrement de Rouyn-Noranda depuis 2012. Cet échantillonnage a permis d'évaluer qu'environ 80 % des orignaux étaient parasités par la tique, mais à des densités considérées comme faibles en comparaison à celles d'autres territoires voisins. Il est important de rappeler que la tique d'hiver de l'orignal n'est pas porteuse de la maladie de Lyme.

