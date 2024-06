MONTRÉAL, le 18 juin 2024 /CNW/ - Ability Biologics (« Ability ») a annoncé la clôture de son financement de démarrage de 18 millions de dollars américains, une ronde de financement menée par Amplitude Ventures (« Amplitude »), un investisseur fondateur d'Ability. Le Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec, Charles River Laboratories, Theodorus et Alexandria Venture Investments se sont joints à Amplitude dans cette ronde. Ability, un pionnier de l'application de l'intelligence artificielle (IA) générative dans le développement de nouvelles biothérapies, utilise sa plateforme pour développer des anticorps efficaces et sélectifs pour le traitement du cancer et de troubles liés au système immunitaire. Grâce à sa plateforme de recherche AbiLeapMC, Ability génère des anticorps innovants à activation logique avec le potentiel de devenir des médicaments de référence ou de nouvelle catégorie.

Giles Day, cofondateur et chef de la direction (Groupe CNW/Ability Biologics)

L'équipe de direction d'Ability possède une vaste expérience de la découverte à la commercialisation d'anticorps, en passant par tous les stades du développement et de l'ingénierie de biothérapies. Les dirigeants exploitent leur expérience pour créer des anticorps de nouvelle génération à l'aide d'outils informatiques puissants, combinés à leur plateforme propriétaire d'IA AbiLeapMC. Celle-ci est adossée à l'une des plus grandes bases de données d'interactions anticorps-antigènes jamais construite, qui rassemble plus de cinq ans de données de recherche, en plus d'intégrer des sources de données publiques et privées. AbiLeapMC permet à Ability de cibler un problème persistant en recherche : la génération d'anticorps entièrement humains à activation logique, capables de cibler des tissus et des cellules spécifiques en fonction de paramètres du microenvironnement local (antigènes secondaires, pH, température ou présence de métabolites spécifiques).

« Il existe un besoin grandissant pour une nouvelle génération d'anticorps et de modalités, puisque le simple fait de lier, d'inhiber ou activer un seul récepteur ne suffit plus pour obtenir l'impact thérapeutique désiré », a déclaré Giles Day, cofondateur et chef de la direction d'Ability. « La plateforme d'Ability combine de multiples approches dans une même molécule, améliorant la spécificité et l'affinité nécessaires pour développer des traitements efficaces possédant de larges fenêtres thérapeutiques. Pour ce faire, nos anticorps utilisent des formats d'IgG éprouvés qui facilitent la fabrication, le stockage et l'administration, en évitant les formats complexes qui présentent de multiples risques, de la fabrication à l'immunogénicité », conclut Giles Day.

« Nous nous concentrons sur la résolution de défis complexes en biologie, et l'un d'eux est de nous attaquer au problème de la toxicité thérapeutique qui limite l'utilité du traitement à base d'anticorps », a mentionné Dion Madsen, CFA, cofondateur et associé chez Amplitude Ventures. « La plateforme exclusive d'Ability se démarque comme un moyen innovant de développer rapidement des biothérapies sélectives, puissantes et ciblées, pour améliorer la puissance d'action et les bénéfices thérapeutiques pour les patients ».

« Le secteur des sciences de la vie et des biotechnologies est continuellement en transformation et nous sommes fiers de soutenir financièrement Ability dans son parcours d'innovation, a souligné Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec. L'application des plus récentes technologies, comme l'intelligence artificielle, dans le développement d'anticorps permettra de consolider les expertises québécoises dans ce domaine de premier ordre pour le traitement de différents types de cancers, et éventuellement d'autres maladies, qui touchent de nombreux Québécois chaque année ».

À propos d'Ability Biologics

Ability Biologics est une société de référence en ciblage biothérapeutique. Sa puissante plateforme de recherche AbiLeapMC associe une IA massivement parallèle en apprentissage constant avec une vaste base de données d'interactions anticorps-antigènes, afin de générer des anticorps humains multi-spécifiques avec des affinités modulables et des sélectivités incomparables. Ces anticorps dits d'activation logique répondent aux signaux du microenvironnement cellulaire, contextualisant l'activité des médicaments et les rendant plus spécifiques. Ces biothérapeutiques cibleront des pathologies aux besoins thérapeutiques non comblés importants. Pour en savoir plus, visitez ability.bio, notre page LinkedIn ou contactez-nous par courriel : [email protected].

À propos d'Amplitude Ventures

Amplitude est une société de capital de risque intégrée qui utilise un modèle de croissance unique pour créer des entreprises avec des équipes de direction de classe mondiale et les développer à leur plein potentiel. Avec plus de 500 millions de dollars sous gestion et des bureaux à Montréal, Toronto et Vancouver, Amplitude applique une approche éprouvée et fondée sur des données probantes pour investir dans des entreprises de médecine de précision de premier plan. Visitez amplitudevc.com pour en savoir plus.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 765 721 actionnaires-épargnants. Avec un actif net de 18,9 milliards de dollars au 30 novembre 2023, le Fonds appuie plus de 3 700 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment l'accompagnement technologique offert par son équipe d'experts en innovation. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec. Pour en savoir plus, visitez investquebec.com.

À propos de Theodorus

Theodorus est un fonds de capital de risque dédié principalement aux spin-offs de l'Université Libre de Bruxelles (ULB) qui investit également dans d'autres entreprises innovantes en sciences de la vie. Le fonds investit principalement dans les entreprises en stade précoce en biotechnologies, technologies médicales et technologies de la santé qui ont développé des innovations de rupture. Au-delà de son rôle financier, Theodorus joue un rôle actif dans le développement de ses entreprises en portefeuille, en les accompagnant vers le succès. Aujourd'hui, le fonds gère plus de 100 M$ d'actifs qui ont permis de supporter plus de 40 entreprises. Theodorus a des bureaux à Montréal et à Bruxelles. Visitez theodorus.be pour plus de détails.

