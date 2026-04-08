Programme à temps partiel de 4 500 $ offrant des cours en direct avec des membres du corps professoral de niveau exécutif et des contacts mondiaux en personne

AUSTIN, Texas, le 8 avril 2026 /CNW/ - Abilitie, TED, et l'Université St. Édouard ont annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration pour offrir un mini-MBA mondial de 12 semaines. Le programme à temps partiel se déroule en ligne et se termine par un week-end en présentiel dans un pôle d'affaires international. Il est conçu pour aider les professionnels à acquérir des compétences pratiques en affaires à l'ère de l'IA sans quitter leur carrière.

Lancé en 2019 sous le nom d'« Invited MBA », ce programme associe des contenus TED soigneusement sélectionnés, des simulations de gestion immersives, des débats animés en direct par des enseignants et une expérience au sein d'une promotion internationale. Les participants obtiennent un certificat de formation professionnelle de l'Université St. Édouard.

« Le MBA en 12 semaines intègre les idées percutantes de TED aux problématiques commerciales concrètes, aidant ainsi les dirigeants à élargir leur horizon de réflexion, à résoudre les problèmes et à mieux accompagner leurs équipes », a déclaré Darby Coleman, directrice principale de TED@Work .

À l'échelle mondiale, plus de 80 % des gestionnaires ne détiennent pas de diplôme avancé en administration des affaires. Ce manque généralisé pose un défi aux organisations qui s'efforcent de développer des bassins de leaders sur le marché mondial. Les expériences de MBA abrégé, comme le MBA de 12 semaines, sont de plus en plus utilisées pour doter les dirigeants d'un sens des affaires essentiel et de compétences en gestion des personnes.

« Les dirigeants de demain ont besoin de plus que de simples connaissances. Ils doivent exercer leur jugement professionnel », a déclaré Bjorn Billhardt, PDG d' Abilitie . « La nature interactive et en direct du MBA de 12 semaines aide les professionnels à acquérir une fluidité financière, une réflexion stratégique et une capacité de leadership. »

Les participants suivent des cours en ligne en direct trois jours par semaine et travaillent sur des simulations d'entreprise en équipe inspirées de véritables challenges de leadership. Le programme est conçu pour aider les participants à comprendre les finances d'entreprise, à penser de façon stratégique, à gérer les ressources et à prendre des décisions éclairées dans des environnements d'affaires complexes et en constante évolution.

« St. Édouard's s'engage envers l'excellence universitaire, et nous sommes fiers de faire partie de ce partenariat stimulant, a déclaré Marianne Ward-Peradoza, vice-recteur de l'Université St. Édouard . « Nous reconnaissons que les professionnels d'aujourd'hui ont besoin d'occasions souples et efficaces pour améliorer leurs compétences, et ce programme illustre la façon dont nous créons des parcours qui leur permettent de demeurer concurrentiels. »

Afin de préserver la nature interactive du programme, les classes sont plafonnées à 40 par section et à 200 par cohorte. L'expérience se termine par une fin de semaine en personne à Berlin et à Dubaï. La chambre et la pension sont incluses dans les frais de scolarité. Les demandes pour la cohorte de l'automne 2026 sont ouvertes, les frais de scolarité sont de 4 500 $ et les bourses sont disponibles. Les étudiants potentiels peuvent en apprendre davantage sur 12weekmba.com. Le programme est également offert dans des milieux de cohortes fermées pour les entreprises qui veulent améliorer le niveau de leurs employés.

À propos du MBA de 12 semaines

L'expérience de 12 semaines en MBA est le fruit d'une collaboration entre TED, Abilitie et l'Université St. Édouard. TED est un organisme sans but lucratif fondé sur une croyance simple : Les idées changent tout. Des idées puissantes, présentées avec force, peuvent nous amener à ressentir quelque chose, à penser différemment et à agir. Abilitie est une entreprise mondiale de développement du leadership qui aide les professionnels à acquérir des compétences commerciales essentielles. La Bill Munday School of Business de l'Université St. Édouard est une école supérieure de premier rang avec l'agrément de l'AACSB.

Relations avec la presse

Becca Flores, directrice du marketing, TED@Work, [email protected], 212 346-9333

Gina Curran, directrice, Abilitie, [email protected], 512-731-2166

SOURCE Abilitie