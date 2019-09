ABC Alpha pour la vie Canada ajoute de nouveaux ateliers à son programme

FORCES Compétences au travail

TORONTO, le 19 sept. 2019 /CNW/ - En l'honneur de la 10e Journée annuelle des compétences essentielles, ABC Alpha pour la vie Canada (ABC) a ajouté trois ateliers à son programme de compétences pour l'emploi FORCES Compétences au travail, lesquels portent sur la gestion du stress, la capacité d'adaptation et la confiance en soi.

Le programme vise le développement de compétences qui sont importantes pour les employeurs. Ces compétences générales aident les travailleurs à démontrer une capacité d'adaptation et à faire preuve de motivation dans le cadre de leur emploi, mais aussi lorsqu'ils obtiennent un nouveau poste ou poursuivent une nouvelle carrière.

Les nouveaux ateliers viennent complémenter les six volets visant l'attitude, le sens des responsabilités, la motivation, le travail d'équipe, la présentation et la gestion du temps. Comme pour tous les autres ateliers, les trois nouveaux cours s'accompagnent d'un cahier d'activités sur lequel peuvent s'appuyer les intervenants lors de l'animation. On peut également télécharger les cahiers gratuitement.

FORCES Compétences au travail est un programme gratuit se composant d'ateliers qui peuvent être animés par les membres d'organisations d'alphabétisation ou de centres d'emploi dans les collèges, les universités ou les milieux de travail. Depuis 2017, plus de 1 200 ateliers ont eu lieu partout au Canada et plus de 14 000 apprenants profitent de compétences accrues pour l'emploi. La Canada Vie est le commanditaire fondateur de FORCES Compétences au travail.

« Nous sommes enchantés par le lancement de ces trois nouveaux ateliers. Nous savons que les compétences visées sont importantes pour les employeurs », affirme Mack Rogers, directeur administratif d'ABC Alpha pour la vie Canada. « Dans les deux dernières années, les réactions de la communauté à l'égard du programme FORCES Compétences au travail ont été très positives, et nous sommes heureux de fournir encore plus de superbes ressources pour aider les Canadiens à rehausser leurs compétences pour l'emploi. »

En plus des nouveaux cahiers d'activités, ABC a également publié une vidéo d'une durée de 30 secondes présentant des apprenants qui ont participé au programme. Amanda et Peter, deux de ces participants, parlent de l'utilité du programme. Pour eux, il s'est traduit par une meilleure confiance en soi lors des entrevues et une maîtrise accrue des compétences nécessaires pour connaître du succès au travail. Les animateurs des ateliers peuvent utiliser la vidéo gratuite pour promouvoir le programme en la téléchargeant ici (en anglais seulement).

« La Canada Vie appuie les initiatives comme celles d'ABC Alpha pour la vie Canada. Le programme FORCES Compétences au travail aide les communautés et les individus à atteindre leur plein potentiel, tous les jours. En soutenant ABC Alpha pour la vie Canada et le programme FORCES Compétences au travail, nous appuyons les Canadiens dans leur recherche d'un nouvel emploi ou la progression de leur carrière », indique Debbie Down, directrice générale, Relations communautaires à la Canada Vie. « Savoir gérer le stress et s'adapter peut aider à rehausser la confiance en soi, et c'est important pour n'importe quel emploi. Et pouvoir développer ces compétences gratuitement peut avoir une incidence positive sur le bien-être d'une personne. »

Si vous souhaitez en savoir davantage au sujet de FORCES Compétences au travail, organiser un atelier ou avoir accès à de la documentation gratuite, consultez le site forcescompetencesautravail.ca.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est une organisation à but non lucratif dont la mission est de renforcer les groupes promouvant l'apprentissage chez les adultes par le soutien et le développement de matériel et de ressources faciles à comprendre. Nous voulons un Canada au sein duquel tous les citoyens ont la chance de développer les outils dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences essentielles et leur niveau d'alphabétisation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l' alphabétisation et sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, visitez www.abclifeliteracy.ca.

À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie

La Great-West, la London Life et la Canada Vie sont des spécialistes de premier plan en matière d'assurance, de gestion du patrimoine et de garanties, et elles s'investissent dans l'amélioration du bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Sous la marque de la nouvelle Canada Vie, nous aidons les Canadiens à réaliser leur potentiel, chaque jour. Depuis longtemps, nos clients à l'échelle du Canada nous accordent leur confiance pour répondre à leurs besoins de sécurité financière et respecter nos promesses. Ensemble, nous répondons aux besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de personnes d'un bout à l'autre du pays et proposons une vaste gamme de produits et de services aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise.

À titre d'entreprise généreuse appuyant les principes de présence sociale et les normes d'investissement communautaire établis par Imagine Canada, nous versons un minimum d'un pour cent de nos bénéfices avant impôts en soutien aux collectivités où vivent et travaillent nos clients et nos employés. En 2018, nous avons notamment versé 13,3 millions de dollars en dons à des organismes à but non lucratif, de bienfaisance et communautaires.

SOURCE ABC ALPHA POUR LA VIE CANADA

Renseignements: Plus obtenir plus d'informations, veuillez communiquer avec : Ana Oliveira, Directrice du marketing, des communications et du développement, ABC Alpha pour la vie Canada, 416 218-0010 poste 121, aoliveira@abclifeliteracy.ca; Liz Kulyk, Directrice générale, Relations avec les médias et le public, Canada Vie, 204 926-5012, media.relations@canadalife.com

