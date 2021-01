/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO, le 27 janv. 2021 /CNW/ - Canada House Wellness Group (CSE: CHV) (« Canada House » ou « la Société »), une entreprise de cannabis thérapeutique entièrement intégrée, est heureuse d'annoncer que sa filiale en propriété exclusive, Abba Medix Corp (« Abba »), a lancé Veterans Kush, un cultivar conçu spécialement pour les anciens combattants atteints de troubles de stress post-traumatique (TSPT). Ce cultivar marque le premier lancement dans le cadre du partenariat d'Abba avec InPlanta Biotechnology (« InPlanta ») donnant accès aux cultivars de cannabis de l'entreprise. Il est offert exclusivement aux patients inscrits d'Abba.

Sept ans ont été nécessaires au développement de cette souche. Le Dr Darryl Hudson, doctorant en biologie moléculaire et en génétique, a préalablement travaillé avec Canada House Clinics (qui exerçait à l'époque ses activités sous le nom Marijuana for Trauma) et auprès de patients anciens combattants de la clinique en vue d'évaluer l'efficacité de différents cultivars dans le traitement du TSPT et de pathologies associées. Les résultats de ses recherches ont permis à InPlanta de développer ce cultivar sur mesure. Veterans Kush est un hybride de B.C. Rockstar et Master Kush ayant ensuite été rétrocroisé avec le cultivar Rockstar afin d'obtenir un profil de terpènes et de cannabinoïdes qui s'est avéré efficace auprès des anciens combattants.

« En tant qu'ancien combattant souffrant d'un TSPT lié à des combats et de douleurs chroniques, je suis très enthousiasmé par cette souche conçue spécialement pour nous, a déclaré Glen Coyle, défenseur des anciens combattants à Abba et Canada House Clinics. C'est la seule souche qui m'a procuré tout le soulagement dont j'avais besoin. Je suis très heureux que mes frères et sœurs qui ont servi aient maintenant accès à Veterans Kush. »

« Ce fut un long périple de sept ans entre la recherche, le développement de cultivars et la recherche de la bonne société en commandite partenaire pour commercialiser ce produit, a ajouté le Dr Darryl Hudson, chef de la direction d'InPlanta. De la tradition de Canada House Clinics au service des anciens combattants, en passant par le portefeuille de produits d'ABBA mettant l'accent sur les anciens combattants, je suis ravi que Canada House puisse maintenant offrir ce cultivar sur mesure à la communauté des anciens combattants. »

« Marijuana for Trauma a été fondée dans le but d'aider les anciens combattants aux prises avec un trouble de stress post-traumatique, a poursuivi Mike Southwell, cofondateur de Marijuana for Trauma (aujourd'hui Canada House Clinics). Nous avons fait l'acquisition d'Abba Medix en 2016 afin de développer et de commercialiser le meilleur cannabis thérapeutique destiné aux anciens combattants aux prises avec un TSPT, des douleurs et de l'insomnie. Je tiens à remercier le Dr Hudson, qui a mis son savoir-faire au service de notre communauté. »

À propos d'InPlanta Biotechnology Inc.

InPlanta Biotechnology Inc., une importante société de recherche et de développement sur le cannabis basée à Lethbridge, en Alberta, est dirigée par les docteurs Darryl Hudson et Igor Kovalchuk qui ont récemment fait les manchettes à l'international pour leurs travaux sur le cannabis comme traitement potentiel pour la COVID-19.

À propos de la société Canada House

Canada House Wellness Group Inc. est la société mère des entités suivantes : Abba Medix Corp., un producteur agréé de Pickering (Ontario), produisant du cannabis médical de qualité supérieure; IsoCanMed inc., un producteur autorisé de Louiseville (Québec), produisant du cannabis intérieur de première qualité sur son site de 64 000 pieds carrés utilisant des technologies de pointe de culture verticale et aéroponique; Canada House Clinics inc., exploitant des cliniques dans tout le pays qui collaborent avec des équipes de soins de première ligne pour offrir des services spécialisés de traitement à base de cannabis à des patients souffrant de problèmes médicaux simples et complexes; et Knalysis Technologies, fournisseur d'un logiciel infonuagique entièrement personnalisable, permettant aux médecins, aux prestataires de soins et aux patients d'accéder à des données sur les traitements utilisant du cannabis médical.

Canada House sert le marché canadien du cannabis destiné principalement au marché médical. Pour plus d'informations, visitez le www.canadahouse.ca ou le site de SEDAR à www.sedar.com.

