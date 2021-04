HoverGuard MD détecte, quantifie et cartographie rapidement et sûrement les fuites jusqu'à 100 mètres des pipelines de distribution et de transport de gaz naturel, des conduites de collecte, des installations de stockage et d'autres sources potentielles. Il génère automatiquement des rapports numériques complets qui résument les résultats et peuvent être partagés en quelques minutes après un vol.

Cette solution multigaz infonuagique est aussi le premier système porté par drone à quantifier continuellement en vol les trois principaux gaz à effet de serre, à savoir le méthane, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Chaque gaz à effet de serre affecte l'environnement différemment et est présent dans l'air en quantités différentes. Trouver la source d'un gaz fournit des données importantes aux scientifiques et aux chercheurs qui étudient les processus environnementaux complexes qui affectent le climat et la pollution.

La spectroscopie à absorption laser à cavité résonnante brevetée détecte le méthane avec une sensibilité 1000 fois supérieure et 10 fois plus rapide à celle des outils de détection de fuites conventionnels. Cette sensibilité et sa vitesse permettent à l'HoverGuard de cibler les fuites en volant à 40 mètres d'altitude ou plus et à une vitesse supérieure à 88 km/h. Il peut couvrir 10 à 15 fois plus de surface terrestre par minute en utilisant des UAV commerciaux peu coûteux et capables de transporter une charge utile de 3 kg.

« HoverGuardMD représente un changement important dans la détection des fuites de gaz naturel et des gaz à effet de serre , a déclaré Doug Baer, Ph.D., directeur mondial de la gamme de produits d'analyseurs laser d'ABB. Auparavant, les inspecteurs devaient se fier à des capteurs analogiques lents et qualitatifs ou à des caméras fragiles et chères pour trouver les fuites. Notre solution révolutionnaire permet de sonder efficacement des endroits autrement inaccessibles à pied ou en voiture. Elle pourra accroître la sécurité sur l'ensemble du réseau d'oléoducs, que ce soit dans des environnements éloignés ou urbains, en détectant et en cartographiant les fuites de gaz naturel autour de sites difficiles à atteindre, tels que les ponts, les zones à accès restreint à cause d'une emprise ou d'une couverture végétale, les équipements de stockage de gaz et les pipelines. »

HoverGuardMD complète l'offre existante d'ABB en détection de fuites de gaz avec le MobileGuardMD installé dans un véhicule, le MicroGuardMD portatif et le stationnaire EverGuard™ (qui sera lancé plus tard en 2021). Tous sont conçus en systèmes autonomes. Mais en les combinant, on obtient la plateforme de détection pour la cartographie et quantification des fuites la plus complète, rapide, fiable et précise jamais conçue dans l'ensemble de l'infrastructure de gaz naturel.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) est une entreprise technologique de premier plan qui dynamise la transformation de la société et de l'industrie pour atteindre un avenir plus productif et durable. En ajoutant les logiciels à sa gamme de produits des domaines de l'électrification, de la robotique, de l'automatisation et des entraînements, ABB repousse les limites de la technologie pour atteindre des niveaux de rendement inégalés. Forte d'un héritage d'excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 110 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com

