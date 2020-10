Voici comment Doug Baer, directeur mondial de la gamme de produits d'analyseurs laser d'ABB, explique le fonctionnement de ces solutions : « Notre technologie à absorption laser LGR-ICOS™ est le moteur analytique sur lequel s'articulent les solutions MobileGuard et MicroGuard. Très sensible, il fournit des mesures rapides et permet ainsi de distinguer de manière fiable le méthane d'origine naturelle - produit par le bétail ou les lieux d'enfouissements, par exemple - des gaz qui s'échappent d'un tuyau enfoui ou d'une autre source potentiellement dangereuse. »

MobileGuard détecte de manière sélective le gaz naturel, mesure continuellement le méthane et l'éthane, la vitesse du vent et les coordonnées locales. Un logiciel exclusif à ABB intègre ces mesures à des calculs détaillés de la dynamique des fluides, ce qui permet d'éliminer pratiquement tous les faux positifs et de réduire considérablement les zones à examiner pour fournir aux inspecteurs les données dont ils ont besoin pour localiser les fuites de manière fiable et rapide. Les solutions MobileGuard et MicroGuard peuvent produire et transmettre des rapports numériques en temps réel sur un serveur infonuagique contrôlé par l'utilisateur et protégé grâce à l'application de protocoles de cybersécurité rigoureux. Avec les données de terrain et les rapports exhaustifs numériques produits rapidement, il devient possible de cibler les réparations prioritaires et d'utiliser les ressources efficacement tout en respectant la réglementation pertinente.

Il est possible d'utiliser le MobileGuard en roulant à des vitesses allant jusqu'à 88 km/h (55 mi/h). Le MicroGuard peut lire les cartes générées par le MobileGuard, de sorte que les inspecteurs peuvent sortir de leur véhicule pour faire des recherches à pied afin de localiser les fuites précisément et rapidement (jusqu'à quatre fois plus vite qu'avec les technologies classiques).

La technologie brevetée d'ABB a également été adaptée pour l'HoverGuard™* une solution que l'on peut installer dans un aéronef ou drone pour inspecter des endroits inaccessibles aux véhicules et aux techniciens, et pour la solution stationnaire EverGuard™* qui peut surveiller en continu les zones à haut risque des plateformes d'exploitation, conduites d'amenée, pipelines, usines, stations de distribution et installations d'entreposage.

En résumé, la plateforme de détection des fuites de gaz d'ABB permet de détecter les fuites dans toute l'infrastructure du gaz naturel, des secteurs en amont et intermédiaire au secteur en aval, ainsi que dans les services publics avec une fiabilité et une rapidité surpassant grandement tout ce qui se faisait auparavant en combinant une technologie de mesure cyberprotégée d'avant-garde à des techniques d'analyse de données de pointe.

« Ces technologies mobiles, utilisées séparément ou ensemble, vont révolutionner la recherche des fuites de gaz naturel par les services publics et les prestataires de services dans les réseaux de transport et de distribution, dans les installations pétrolières et gazières, et dans d'autres sites industriels. Détecter et localiser rapidement les fuites permet de les réparer sans délai pour rehausser la sécurité et réduire les émissions nocives pour l'environnement », a ajouté M. Baer.

La plateforme de détection des fuites de gaz d'ABB constitue désormais un élément incontournable d'une stratégie industrielle ou municipale exhaustive pour mesurer et, à terme, réduire les émissions de gaz à effet de serre.

* Les solutions EverGuard et HoverGuard seront lancées d'ici la fin de l'année 2020.

